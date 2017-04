Urla'da enginar festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali, saat 14.30'da, Jandarma Kavşağı'ndan yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. En önünde Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir milletvekilleri, il yönetimi ile çok sayıda davetlinin bulunduğu kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Kortej sırasında, enginarı tarladan sofraya getiren çiftçiler, at üzerinde ve traktörlerinde enginar taşıdı, vatandaşlara çiçek attı. Ayrıca üniversitelilerden anaokuluna giden minik öğrencilere kadar yediden yetmişe tüm Urlalılar ve ilçeye gelen misafirler, kortejde yeraldı, coşkuya ortak oldu. Meydandaki törenler ise halkoyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başladı. Festivalin ilk konuşmasını yapan Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, halk ve yerel yönetimin ne yapmaya çalıştığını sunmaya çalıştıklarını söyledi. Nurettin Kılıç, "İlçede 3 bin 168 dekarlık alanda 355 çiftçinin yetiştirdiği bu güzel ürünü üçüncü kez ulusal düzeyde Türk mutfaklarına ve yabancı mutfaklara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaprağından gövdesine kadar her türlü yemeği yapılan bu güzel bitkisi ülkemizde tatmayanlara var. Bu sayede hem bitkimiz tanıtılsın hem de esnafımız kazanç sağlasın" dedi.





Festivalin organizatörlerinden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, enginarın Yunan mitolojisinde de var olduğunu anlattı. Sibel Uyar, şunları söyledi:



"Ege kıyılarının neden bu kadar yüksek medeniyetler ürettiğini hiç düşündük mü? Felsefe, sanat, demokrasi neden bu topraklarda doğmuş, yaşadığımız coğrafya çok cömertte ondan. Toprak ana bizleri bağrına basıyor. Kadınların emeğine çiftçilerin üretimine hoş geldiniz. Bakın Urla'da enginar iki yılda neleri değiştirdi. İki yılda üretim yüzde 43 arttı. Enginar üretim alanları iki yılda tam bin 300 dönüm arttı. Bu yıl üç milyon kök enginar üretimi oldu. Bu ne demek, Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofraları. Çiftçimizi nasırlı elleriyle sofralara hiçbir aracı sokmadan, sofralarınıza sağlık götüreceksiniz. Bini aşkını statta, lezzetleri tadıp el ürünlerinden hediyeler alacaksınız."



Kaymakam Murat Sefa Demiryürek de, üç yıldır aynı amatör ruhla her yıl daha profesyonel şekilde festivalin büyüdüğünü, büyükşehir ve ilçe Belediyesinin büyük çaba gösterdiğini, kendilerinin de yönetim olarak her türlü desteği verdiklerini anlatıp "Burada çiftçinin, üreticinin, esnafın yüzünü güldüren bir sonuç ortaya çıkıyor" dedi.







Tarımsız kalkınamayacağımızı biliyoruz

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üretimin ne demek olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Tarımın ne demek olduğunu, beslenmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Sanayi eşittir kalkınmadan, tarımsız kalkınılamayacağını biliyoruz. 13 yıldır tarımın, kırsalın kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz. 2004 yılında başladığımızı bu yolculuk, 2010 yılında görünür hale geldi. Her sene katlanarak büyüyor. 7 sene önce yarımada nasıl kalkınır diye çalışma yaptık. Birçok fikir çıktı, üç sene önce 20'yi aşkın bilim insanıyla yarımada kalkınma stratejik planını belirledik. Bisiklet yolları, köy pazarları, zeytin yolu, bağcılık yolu. Ören yerleri ve ürünlerimizi ön plana çıkardık. Değerlerimizi ön plana çıkardık. Bunların üzerinde Türkiye'de ilk defa kurulan kırsal kalkınma daire başkanlığı elemanlarımızla nakış gibi işleyerek bu günlere geldik. Çeşme'de ot festivali aldı başını gidiyor. Urla'da üçüncüsünü yaptığımız enginar festivalini tüm Türkiye biliyor. Bunları yenileri takip edecek. Biz çalışarak alın teriyle emeğimizle kentimizin kalkınacağına inanıyoruz. Üreterek kalkınacağımıza inanıyoruzö dedi. Birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Aziz Kocaoğlu, "Üç buçuk yıldır seçimlerle uğraşıyoruz. Kalan 1.5 seneyi seçimsiz, kavgasız, gürültüsüz birbirimize kenetlenerek geçirmek zorundayız. Buradan en yetkili makamdan, en yetkisiz sade vatandaşımıza kadar bizim bir tek çıkış yolumuz var. Birlik, beraberlik içinde olmak. Tek çıkışımız var. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Bunu kimsenin unutmaya hakkı yoktur. Bu bataklıktan çıkarmak için hepinizi birlik ve beraberliğe çağırıyorum."Açılıştan sonra, festivale gelenler, stantları gezip üreticilerle sohbet etti, kendilerine ikram edilen yiyecekleri tattı.Festivale bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yeralacak, sakız enginarı anlatılacak. Sakız Enginarı'nın da marka tescilinin yapılacak.