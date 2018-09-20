Urla'da kaçak içki operasyonu

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak içki operasyonunda 6 bin 332 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kuşçular, İçmeler ve Sıra mahallelerinde kaçak içki üretildiğini tespit ederek operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan Y.İ, S.H, ve E.K'nin ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 6 bin 332 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Ayrıca jandarmanın, kaçak içki, uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasadışı suçlarla mücadelesinin devam edeceği bildirildi.