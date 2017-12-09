Urla'da köylüler ve çevrecileri mutlu eden haber!

İzmir'in Urla ilçesine bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde açılmak istenen taş ocaklarına ruhsat verilmemesi, köylüler ve çevreciler tarafından köy meydanında kutlandı

Gülbahçeliler, iki madencilik şirketi tarafından 200 hektara yakın bir alanda açılmak istenen taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Gülbahçe'de açılmak istenen taş ocaklarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin çıkmadı. Bu karar köy meydanında kutlandı. Meydanda yapılan kutlamaya CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Gülbahçe Çevre Gönüllüleri'nin hukuk danışmanı avukat Şehrazat Mercan, Gülbahçe, Balıklıova ve Zeytinler mahallelerinin muhtarları, CHP Urla İlçe örgütü üyeleri, Vatan Partisi Urla İlçe Örgütü üyeleri ve Gülbahçeliler katıldı. Kutlama kapsamında köy meydanında keşkek dövüldü ve dağıtıldı.



Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ali Yanar ve Gülbahçe Mahallesi muhtarı Alahettin Bulut kısa birer konuşma yaparak, taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleye katkısı olanlara teşekkür etti. Avukat Şehrazat Mercan ise kazanımda birlik ve mücadelenin etkisine değinerek, "En iyi mahkeme kararlarını da alsanız halk arkasında durulmadığında yeni kararlar çıkar. Gülbahçe'de halk birlikte karşı durdu o sayede kazandık" diye konuştu.



BAKANLIK İKİ TAŞ OCAĞININ BAŞVURUSUNU DA ÇEVİRDİ



CHP İzmir milletvekili Musa Çam ise taş ocaklarına karşı geçen 5 Kasım'da yapılan şenlik ve yürüyüşü anımsatarak, şöyle konuştu:



"Birlikte büyük bir eylem gerçekleştirdik. O gün burada sizlere konuyu Meclis'e taşıyacağımızın sözünü vermiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde özellikle Yarımada'da yaşanan çevre katliamını dile getirdik. Huzurlarınızda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Toplantıda Gülbahçe Çevre Gönüllüleri tarafından hazırlanan dosyayı aldı ve inceleyeceğini söyledi ve takipçisi oldu. Geçen hafta ÇED Daire Başkanı aradı ve iki taş ocağı başvurusunu reddettiklerini aktardı. Altını çizmemiz gerekiyor ki hayatta her zaman direnenler kazanır. Bu bir zaferdir ama sanmayın ki bu firmalar burada kalacak. Yeni başvurular yapacaklardır. Uyanık olacağız, bana dokunmayan bin yıl yaşasın demeyeceğiz, nerede çevre katliamı varsa ona karşı birlikte olacağız. Bakın Balıkova'da yeni bir başvuru var muhtarımız burada. Hepimiz duyarlı olacağız."



Çam, mücadeleye katılan, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kazanılan mücadele davul ve zurna eşliğinde eğlenilerek kutlandı.