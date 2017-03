Urla'da Mini Meydan yeniden düzenleniyor

Urla Belediyesi, içinde Urit Kafe'nin de bulunduğu belediye binasının yanındaki Mini Meydanı yeniden düzenliyor

Geçmişte Park Bahçe veya Park Kahve olarak bilinen şu an Mini Meydan olarak isimlendirilen alanı grileşmeye karşı yeşillendirecek olan Belediye, geçmişin bahçe ve kahve nostaljisini yeniden yaşatmayı hedefliyor. Urla'nın merkezinde yeni ve çok daha keyifli bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, meydan için 3 çınar ağacı satın aldı, dikilen ağaçlara can suyunu da kendi verdi.



Çalışmaların her aşamasını takip eden Başkan Sibel Uyar, meydanda bir köy havası oluşturmak istediklerini belirterek proje hakkında şu bilgileri verdi: 'Urla taşlarından ve ahşaptan oluşturacağımız meydanımıza 62 ağaç dikilecek. Orman havasındaki peyzajı ile bir kentsel tasarım projesi olan Bahçeli Kahvemizde sosyalleşme alanları, tematik geçit alanları, sergileme alanları, yeme-içme, eğlenme ve sanat yapma opsiyonları da olacak. Aileler Urit Kafe'de oturup çay ve kahvelerini yudumlarken, çocuklarının vakit geçirmesine yönelik bir de mini oyun sahası bulunacak. Yoğun yeşil dokusu, mevsimsel çiçekleriyle keyifli bir yaşam alanına dönüşecek olan mini meydanımız, merkezin yeni cazibe alanı olacak. Heyecanla bitmesini beklediğimiz Mini Meydanımızı halkımızın kullanımına açmak için sabırsızlanıyoruz.'



Ağaçlar alındı



Köprübaşı Mevkine inen Zafer Caddesi yolunda bulunan trafo Urla taşlarıyla kaplanarak Park ile bütünleştirilecek. Trafo yanından meydana ahşap, taş ve süs bitkileriyle güçlendirilmiş merdivenlerle giriş sağlanacak. Bu girişte gelen konukları Urla'nın ve Yarımadanın sembolü heybetli Zeytin ağaçları karşılayacak. Konal Kafeye bakan cepheye Urla taşlarıyla dekor bir duvar örülecek. Kafe sınırları içerisinde kalan bölüme çocuk oyun grubu yerleştirilecek.



Urla taşlarından yapılacak 14 metrekare büyüklüğündeki Urit Kafe binasının 3 cephesinde; ahşap, cam ve eskitme taş malzemelerle oluşturulacak açılır, kapanır portatif kamelyalar yer alacak. Ayrıca köy kahvesini yansıtan masalardan oluşan oturma grupları dizayn edilecek.

Çınar, zeytin, süs eriği ve kirazı, oya ağacı, tespih, salkım söğüt, manolya, mor salkım gibi 62 ağaç, 10 bambu ve 90 sarmaşık grubunun yer alacağı meydanda ayrıca 40 adet asma bitkisiyle bir tematik yol oluşturulacak. Mevsimsel çiçeklerle tam bir botanik bahçesine dönüşecek olan Mini Meydan Projesinin Nisan ayı içinde bitirilmesi planlanıyor.