Urla'da taş ocağı için referandum

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde, 'Nitelikli Koruma Alanı' içerisinde kalan bölgede, koruma statüsü değiştirildikten sonra bir firmaya kalker ocağı ve kırma- eleme tesisi kurması için izin çıktı. Önce niteliği değiştirilen, daha sonra ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen proje, bölge halkını kızdırdı. Bölge halkı, projenin iptali için dava açtı, ayrıca taş ocağı için referandum yapma kararı aldı

Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, sit alanlarının koruma statüleri değiştirildi. Yapılan değişikliğin ardından, İzmir'de daha önce 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan Urla'nın Balıklıova Mahallesi Bulabaş Tepe mevkisindeki 66.09 hektarlık alanın 18.23 hektarlık kısmı, 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak belirlendi. Orman arazisi olan bölgenin statüsü değiştirildikten sonra, bir şirketin kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesi başvurusu kabul edildi, İzmir Valiliği’nce de ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verildi. Mahalle sakinleri, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde, üretilen malzemenin nakliye yolunun 4 bin 147 metrelik, Kadıovacık Mahallesi’nden geçeceğinin belirtildiği, bu yol üzerinde, Kadıovacık Mahallesi’ne ait çok sayıda zeytinlik alanların bulunduğu vurgulandı. Nakliye sırasında, yolda oluşacak tozdan dolayı zeytinlik alanların zarar göreceğine dikkat çekilirken, yine bölge halkının geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu kaydedildi. Kadıovacık Mahallesi’nin büyük ölçüde, organik zeytin tarımına geçmiş ve çevre duyarlılığı kriterlerini sağlamak üzere tarım yapan bir bölge olduğu dile getirilen dilekçede, davaya konu taş ocağının ve kırma eleme tesisinin, tarıma zarar vereceği belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca; zeytinlik sahalarında açılacak zeytin ürünlerine ilişkin işletmeler için dahi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekmekte iken, maden sahası için anılan yasa metninde belirtilen mesafe şartının, öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Kaldı ki zeytinliklerle kaplı olan maden arama sahalarında ve zeytinlik alanlarına 242 ile 775 metre mesafede olan maden işletmesinde zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulması hayatın olağan akışına aykırıdır."

Mahkemenin, ocak ve kırma eleme tesisinin bulunduğu sahanın çevresindeki köyleri gösteren haritayı, ara kararla İzmir Valiliği’nden istediği öğrenildi.

TAŞ OCAĞI İÇİN SANDIK KURACAKLAR

Bir yandan hukuki mücedele sürerken, diğer yandan vatandaşlar, 4 Kasım Pazar günü, Balıklıova Mahallesi’nde referandum sandığı kuracak. Vatandaşlar sandığa giderek, mahallede taş ocağı kurulup kurulmaması için oy kullanacak.