Urla'da tohum takası

Kırsal kalkınmaya yönelik hizmetler veren Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi öncülüğünde 3. Urla Yerel Tohum-Takas Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. 'Köylü Milletin Efendisidir' diyerek gerçekleşen etkinlik, ülkenin dört bir yanından çiftçiyi Urla Eski Tamirhane Binası'nda bir araya getirdi

'Toprağın Çocuklarıdır Tohumlar' sloganı ile yola çıkılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Ata tohumların üretilmesi ve çoğalmasına katkı sağlamak ayrıca nesli tükenmekte olan tohumların canlanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yerel tohumlar paylaşıldı. Tohum- Takas Etkinliği'ni başlatan Başkan Sibel Uyar, tohum takas stantlarını tek tek ziyaret ederek üreticiyle buluştu. Ayrıca Uyar, Urla Eski Tamirhane Binası'nda kurulan Urla'nın köylerinin üreticilerinin yetiştirmiş olduğu gıda stantlarını ziyaret etti.



Hakkımızı aramalıyız



'Bugün bizler için çok ama çok önemli bir gün. Anneannelerimizden miras bu ata tohumlarını çocuklarımız için korumamız gerek' diyerek konuşmasına başlayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Bu tohumları torunlarımız için çoğaltmamız lazım, bu yüzden de paylaşmamız gerek. Elden ele, köyden köye, topraktan toprağa üretmemiz gerek. Toprağın gerçek zenginliğini, biyo çeşitliliğini yaşatmamız gerek. Bugün aslında bir mücadele günü. Tarımsal faaliyetlerle güçlenecek geleceğimizi koruma günü. Bugün, yüzlerce çeşidinin yok olduğunu bildiğimiz yerel tohumlara dikkat çekme günü. Bugün, üreticimizin haklarını arama, bilinçli tarım uygulamaları konusunda mücadele etme günü' şeklinde konuştu.



Çiftçinin yanındayız



Başkan Uyar konuşmasına şöyle devam etti: 'Yanlış tarım politikaları yüzünden 14 yılda tam 3, 5 milyon hektar tarım arazisinin yok olmasına göz yumuldu. Kaliteli tarım arazilerimiz konutlara, sanayileşmeye açıldı. Köylerimizin tüzel kişilikleri ellerinden alındı. İthalat arttı, çiftçimiz daraldı. Samanı, buğdayı, eti yakında herhalde taşı, toprağı bile dışarıdan alacağız. Biz Urla Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemiz'in öncülüğünde Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarını uygulamaya ve köylümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Geçen yıl 3 kadınla başladığımız çilek üretimi bu yıl 28 kadın üreticiyle devam ediyor. Sırada kuşkonmaz bitkisi var. Topraklar analiz edilmeye, ziraat mühendislerimiz çiftçilerimizin yanlarında olmaya, İyi tarım uygulamaları ve organik tarım eğitimleri verilmeye, koyun, keçi, meyve fidesi dağıtılmaya devam edilecek. Üretici pazarları kurmaya, köylerimizi tanıtmak için şenlikler düzenlemeye, Sık sık köylerimizi ziyaret edip ihtiyaçları karşılamaya, Köylerimizin kendilerine ait kültürlerini yaşatmaya, Kooperatifleri desteklemeye, Anneannelerimizden öğrendiklerimizi torunlarımıza anlatmaya devam edeceğiz.'