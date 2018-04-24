Urla, Enginar Festivali için hazır

İzmir'in Urla ilçesinde Urla Belediyesi öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Enginar Festivali'nde geri sayım başladı. Festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar, Urlalıların bu festivali beklediğini söyleyerek, üreticiler kadar esnaf ve turizmcilerin de gelir elde edeceğini dile getirdi

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü ile Urla’ya gönül verenler tarafından düzenlenecek olan 4'üncü Uluslararası Urla Enginar Festivali, 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Urla’nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak. Festival öncesinde basın toplantısı düzenleyen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, festivalin Türkiye sınırlarını aşan bir tanınırlığa ulaştığını belirterek ilçenin turizmi açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Urla’da sadece 2 ay yapılan deniz turizminin yeterli olmadığını vurgulayan Uyar, şöyle konuştu:

"Bizler gastronomi turizminde önemli bir adım attık. Kuşçular köyümüzde yaptırdığımız soğuk hava deposu ile birlikte bu yıl üretim alanları daha da arttı. Böylesine bir değerimiz hem çiftimize hem de onu satan esnafımıza büyük katkı sağlıyor. Henüz resmi rakamları almadım ama her yerde enginar dikiliyor. Bizim festivalden anladığımız üretim ve ekonomik kazancı kentimize getirmektir. Başladığımız günden beri bu festivalimizin ana kahramanı çitçilerimizdir. Bölgemizde üretimden vazgeçme eğiliminde olan köylerimizin sürdürülebilir kalkınma stratejileri doğrultusunda yapılan bir eylemdir. Enginar festivalimizden sadece çiftçilerimiz değil, Urla esnafı ve turizmcisi de payını almaktadır. Biz istiyoruz ki çiftçimiz kazansın. Üreticimiz enginar tarlasını satmasın, o tarlalarda villalar inşa edilmesin. Çocuklarımız fast food yerine annelerinden iyi tarım uygulamalarıyla yetişen enginar yemeğini istesin. Hedefimiz doğal güzellikleri ile turizmde dönemsel olarak kazanç sağlayan Urlamız, gastronomi turizmi ile bu faaliyetini 12 aya yaysın."

YEREL ÜRETİCİ KALKINACAK

Projenin sosyal sorumluluk açısından önemli bir anlam taşıdığını dile getiren Başkan Uyar, bir enginar tarlasında Koruncuk Vakfı ile birlikte çocuk köyü yararına bir yemek planladıklarını anlattı. Çiftçilerin çalışma koşullarını vatandaşların yakından görmesini istediklerini belirten Uyar, "Urlalılar bu festivale hazırlanıyor. Herkes bu festivali bekliyor. İlçemizde 3 gün süresince fiyatlar asla artmayacak. Esnaf bu konuda çok duyarlı ve anlayışlı. Festival süresince bu yıl 700 tezgahta satış yapılacak. Hepsi Urla'dan gelen üreticiler olarak. Çünkü yerelin kalkınmasını ön planda tutuyoruz" diye konuştu.

YABANCI ŞEFLER URLA’DA OLACAK

Dünya Gurme Şehirler Ağı'na üye olan İzmir'in Urla ilçesinde festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut'tan gelecek şeflerle Türk şeflerin halka sunumlar yapacağını ifade eden Başkan Sibel Uyar, Dr. Ender Saraç'ın ise enginarlı dokunuşlar ile tarifler vereceğini söyledi. Tüm etkinlikler ve atölye çalışmalarının ücretsiz gerçekleşeceğini söyleyen Uyar, şunları ifade etti:

"Urla’daki eski tarifler ve göç mutfağı Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından uygulamalı olarak konuklara aktarılacak. Festivalin ikinci gününde ise Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Dr. Yılmaz Karakoyunlu söyleşi gerçekleştirecek. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliği ile 'Çilek Yetistirme Projesi' kapsamında gerekleştirilen deneme üretimi bu yıl Balıklıova, Kuşçular, Özbek, Birgi, Kadıovacık, Torasan, İçmeler, İskele ve Rüstem mahallelerindeki eğitimlerle yaygınlaşıyor. Urla’da 2017 yılında üç kadın üretici ile başlayan çilek yetiştirmenin olumlu sonuçlanmasının ardından bu yıl itibariyle 28 kadın üreticiyle devam ediyor. Kırsal alanda kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere tam destek veriyoruz. Köylerimizde demonstrasyon çalışmaları yaparak alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini arttıracağız."

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçede enginar festivali ile birlikte 2014 yılından bu yana enginar ekim alanlarının yüzde 87.5 arttığını sözlerine ekledi.