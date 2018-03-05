Urla ile Tepebaşı kardeş belediye

Urla Belediyesi, kardeş şehir Eskişehir Tepebaşı Bedediyesi'ni ziyaret etti, 'Kardeş Belediye' protokolü imzanladı. Tepebaşı Belediyesi ile imza altına alınan protokol, karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı içeriyor

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra her iki belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'Gerçekten bu birliktelikten ötürü çok mutlu olduğumu söylemeliyim. İki güzel kentin, iki güzel belediyesinin kardeşliğini başlatan bu beraberliğin, çok güzel şeyler getireceğine inanıyorum, birlikte iyi işler yapacağız. Urla Belediyesi ve sevgili Sibel Başkan'ın çalışmalarını zaten takip ediyorduk. Umuyorum ki yakın zamanda bizler de sizi ziyaret edeceğiz ve çalışmalarınızı yerinde göreceğiz. Karşılıklı olarak bu şekilde sık sık gelip gidilecektir. Diliyorum ki beraberliğimiz bu şekilde uzun yıllar sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde sürsün. Kardeşliğimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.



Sosyal demokrat belediyecilik



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise 'Öncelikle bize gösterilen bu güzel misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve ilçe başkanımız ile bugün buradayız. Sayın Ahmet Başkan ile birlikte bugün bazı programlara katıldım. Hep broşürlerde, kağıtlarda ya da makalelerde yazar ya 'sosyal demokrat belediyecilik anlayışı' diye... Bugün tam tabiri ile işte bunu hissettik. Halk ile bu kadar yakın olmanın getirisinin neler olabileceğini, kadınların gözlerindeki mutluluk, yüzlerindeki ifadede memnuniyet olması, kadın çalışmalarında yıllardır bulunan biri olarak beni çok mutlu etti. Kadın, aile demek, toplum demek... Biz buraya geldiğimizde, Anadolu'nun ortası olmasıyla birlikte sanki Avrupa'nın göbeğine gelmişiz gibi bir hisse kapılıyoruz' diye konuştu ve Urla'nın sosyal ve kültürel yapısı hakkında da bilgiler verdi.





Çalışmaları incelediler



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve heyet, Tepebaşı Belediyesi'nin Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Su Sporları Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Belde Evleri gibi merkezlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İki belediyenin kardeş şehir olması ile sosyal, kültürel ve teknik konularda işbirliği, karşılıklı yardımlaşma ve görüş alışverişini amaçlanıyor.