Urla Kadın Koperatifi 4 yaşında

2014 yılında kurulan Urla Kadın Kooperatifi, 4'üncü yılını tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 4. Yılını tamamladı, kadın ortaklar yaş gününü bir eğlence ile kutladı.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın da katıldığı URİT Sosyal Etkinlikler Salonu’ndaki törende kadınlar üretime birkaç saatliğine ara verdi ve pasta kesti. Sanatçı “Mikrop Hikmet”in şarkıları ve gösterileriyle eğlenen kadınlar, Kooperatifin kuruluşunca öncülük yapan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’a da büyük destek verdiler.

Urla için iyi bir ilk

10. Yıl Marşı işliğinde pastayı kadın ortaklarla ve kooperatif yöneticileri ile kesen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Dört yıllık bir geçmişe sahip olduk. Bu çok önemli. Burada kadın ortaklarımızla kendi yaptığımız pastayı kestik” dedi.

Dayanışma ve Birlik

Sibel Uyar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi yaptıkları ile para kazanan ortaklarımız aynı zamanda birliğin ve dayanışmanın da en iyi örneğini sergiliyorlar. Bugün burada gelen ortaklarımız ile birlikte oluşturduğumuz Semt Evlerimizde üretim yapan kadınlarımız buluşmaları ile gücümüze güç kattı. Hiç kimsenin olmayan hepimizin olan kooperatifimiz sizinle güçlü. Kadın dayanışmasının en iyi örneklerinden biridir Urla modeli. Kooperatif yönetimine ve ortaklarımıza teşekkür ediyorum."