Urla kurtuluşunu kutladı

Urla’nın Kurtuluşu’nun 96. Yıldönümü Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Meydanı’na coşkulu ve kalabalık bir kortej yürüyüşü ile başladı

Kortej yürüyüşünün ardından Urla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Erdal Tokgöz, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Fatih Yaşin, siyasi parti temsilcileri, Urla Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri, oda başkanları, sivil toplum örgütleri, Urla Belediyespor Kulübü’nün minik sporcuları ve Urla halkı katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından törende konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; “96 yıldır şanlı kurtuluş zaferinin haklı gururunu yaşıyoruz. Neredeyse bir asırdır yokluk ve yoksulluk içinde yedi düvele karşı mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahramanların destanlarını yad ediyor, yiğitlerimize rahmet okuyoruz” dedi.

Urlam kurtuluşun kutlu olsun

Alanda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Sibel Uyar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan işgalin bittiği gün Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir olan İzmir’in bağrında doğduk, büyüdük, yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediyesi ve emanetidir bu şehir. Ve Urla; bugün senin günündür. Hasan Tahsin’in düşmana attığı o ilk kurşunun ardından 1 gün sonra 16 Mayıs 1919 tarihinde, işgalin 2. gününde Urla’da yaşayan kalabalık Rum halkının köylere saldırması, Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey’in elinde yalnızca 18 askerin bulunması vatansever Urla halkının kasabadaki cephaneliğe el koyması ve 120 kişilik milis kuvveti oluşturması ve böylelikle “Batı Anadolu’da ilk Kuvayi Milliye’nin Urla’da doğuşunu” tarihe yazdıran Urlam, üzerinde aldığımız her nefeste bize yaşadığımızı hissettiren güzel Urlam, kurtuluşun kutlu olsun.”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Yıldız Tepe Şehitliği ziyaret edilerek çelenk konuldu.