Urla'nın markalaşma çalışmaları sürüyor

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir'de 'Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu'nda Urla'daki markalaşma çalışmalarını anlattı. Uyar, '2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda kentimizin değerleri de gözönünde bulundurularak Urla'nın markalaşma çalışmaları yapılmaktadır' dedi

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının "Marka Aracı Şehirler" konulu oturumunda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. WALD Akademi Direktörü Hülya Alper'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu'nun sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı.



Kentteki marka değerler



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak "Antik çağlara dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu tarihlerde oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz" dedi. Antik Kybele Teknesi, Karantina Adası, dünyanın ilk zeytinyağı işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mermerli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti.



Plajlar, doğal alanlar



Urla'da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi rotalarıyla da doğa tutkunlarının Urla'yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, sanatçı, şair ve yazarın Urla'da yaşadığını da belirten Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Neyzen Tevfik'ten Yorgo Seferis'e, Necati Cumalı'dan Tanju Okan'a birçok değerimiz kentimizin tarihinde yeri vardır. Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz" dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde olduğunu vurgularken şunları söyledi: Başta İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte ilçemiz nitelikli bir göç almaktadır.



Kırsal kalkınma



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem verdiklerini de Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu çalışmaların yararlı olduğunu kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı. Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, "Mutfak kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğunlaştık. Kent Konseyi, kooperatifler, dernekler, üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali bu kapsamda üreticimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar üretimimiz ise yüzde 42 arttı" dedi. Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kaydederken, Bademler Köyü'nde yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü'nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine ekledi.