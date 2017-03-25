Urla pazarında 'Hayır'lı tepki

İzmir Urla 'da 'evet' çalışması yapan AKP Kadın Kolları'na Urla'lı vatandaşlar 'hayır'lı tepki gösterdi.

İzmir Urla'da kurulan pazarda 16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışma yapmak isteyen AKP'li Kadın Kolları ellerinde broşürlerle pazar geldi.Pazardakilere 'evet'e ikna etmek için gelen kadınlar, karşılaştıkları tepki ile şok yaşadı.AKP'lileri gören pazardaki vatandaşlar bir anda hep bir ağızdan 'Hayır, hayır' diye bağırmaya başladı. Bu tepki üzerine AKP'li kadınlar pazardan ayrıldı. Çekilen görüntü ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.