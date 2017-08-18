Urla Tekel Binası yenileniyor

Kentteki eski eserlerin restore edilerek, kültürel ve sosyal hayata destek veren yaşam alanları haline getiren Urla Belediyesi, tarihi Tekel Deposu binasını da onarmaya başladı. Bina, konukevi ve toplantı amaçlı salonlarıyla önemli bir işlevi üstlenecek

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında yapıldığı tarihi kayıtlarda yer alan ve sonraki yıllarda Tekel kurumunun kullandığı şehir içindeki yapının onarım için izin sürecinin bittiğini açıkladı. Başkan Uyar, son olarak Urla'da Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı'nın Urla'ya kazandırıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

'Arditi köşkünün sahibi aile; Hamidiye Vapur işletmelerinin kurucuları arasında. 1883 tarihinde Yahya Paşa'ya verilen imtiyazla Hamidiye Vapur Şirketi Kurucuları arasında, Urlalı İş adamlarından Eskinazi Erditi adına rastlanmakta. Eskinazi Erditi (1884-86) tarihleri arasında Şirketin Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Ailenin Urla Musevi Cemaati'nin bir üyesi olduğu, üzüm ticareti ile uğraştıkları, 50 bağı olan Fratelli Eskinazi Arditi adlı bir şirketleri olduğu bilinmektedir. Urla'nın ileri gelen bu iki Musevi ailesi Fratelli ve Arditi aileleri ticari ilişkilerini aile ilişkileri ile de güçlendirmiş; Eskinazi ailesinin kızlarından biri, Arditi ailesine gelin gitmiştir. Arditi Köşkü, bu yeni ailenin ikametgahı olarak karşımıza çıkmakta.'



Konuttan idari binaya



Başkan Sibel Uyar, yapının Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Tekel İdari Binası olarak değerlendirildiğini de belirtirken, şu bilgiyi verdi: 'Arditi Köşkü'nün yapım tarihi bilinmemekle birlikte mimari özellikleri ile 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyıl başına tarihlendirilmekte. Yelaltı Mahallemizde yer alan Arditi Köşkü; bodrum üzeri iki katlı konut biçiminde. Kuzey yöne doğru ilerleyen geniş bir bahçeye sahip. Bahçenin kuzey yönünde 1960'larda Tekel Binası Deposu yapılmıştır. Özgününde konut olan yapı, Cumhuriyet döneminde Tekel İşletmeleri'nin idari binası olarak işlevlendirilmiş bahçesinin kuzey bölümüne de 1970'lerde Tekel Binası Deposu yapılmıştır. Konut, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.08.1992 tarih ve 35.18/274 sayılı kararı ile 2863 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Konut yapısının daha sonra idari bina olarak işlevlendirilmesi mekânsal kurguda büyük bir değişime neden olmamıştır. Ancak konutun 2013 yılında geçirdiği yangın nedeniyle çatı ve üst kat büyük ölçüde zarar görmüş, mimari plastik öğeler tahrip olmuştur.'



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kent hayatına önemli katkı sağlayacak tarihi bina için belediyelerin kaynak aktardığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına fonundan destek alınacağını da belirtirken, 'İzmir Valiliği Yatırım ve İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yazısı ile %80 oranında katkı sağlandığı bildirilmiş ve bu durum protokol altına alınmıştı. Tescilli yapının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri İle Mühendislik Hizmetleri Projelerinin hazırlanması için hizmet alım işi tamamlanarak bu durum İzmir 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı' dedi.



Neler yapılacak?



Tarihi Tekel binasına yapılacak onarımlarda özetle aşağıdaki müdahaleler gerçekleşecek:

Çatının tamamen yanmış olması nedeniyle özgün haline uygun şekilde tamamen yenilenecektir.

Dış beden duvarlarında sıva raspası yapılarak hasarlı yerlere dikiş uygulanacaktır. Söz konusu duvarların iç mekana bakan duvarlarda çürüyen karkas elemanlar değiştirilecektir.

Dolgulu ahşap karkas duvarlar sıva raspası yapıldıktan sonra çürüyen elemanlar değiştirilecektir.

1.katta yer alan bağdadi çıtalı ahşap karkas duvarlar yangın sonucu çok fazla zarar gördüğünden özgün haline uygun şekilde yenilenecektir.

Zemin kat ve 1.katta yer alan döşemeler çürüme, böceklenme ve yangın sonucu çok fazla zarar gördüğünden özgün haline uygun şekilde yenilenecektir.