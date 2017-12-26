Urla'ya 9.4 milyon TL yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda sıkıntı yaşanan Urla ilçe merkezi ile Atatürk, Kabalak ve Zeytinalanı mahallelerinin yağmur suyu sorununu 9.4 milyon liralık yatırımla çözüyor. İlçede İZSU ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başta arıtmalar olmak üzere peşpeşe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla Urla’nın denizi korunurken, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekeleri de değiştirilerek su sıkıntısı sona erdirildi. İlçede 2004 – 2017 yılları arasında 74.3 milyon liralık yatırıma imza atan İZSU; şimdi de aşırı yağışlarda yaşanan sıkıntıyı önlemek amacıyla yağmur suyu hattı oluşturuyor. Urla merkez, Atatürk ve Kalabak mahalleleri ile Zeytinalanı Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Muammer Aksoy Bulvarı’nı kapsayan yağmur suyu hattı imalat çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Urla merkezde çalışmalarına devam eden İZSU ekipleri, Atatürk ve Kalabak Mahallesi’ndeki çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Zeytinalanı Mahallesi’ndeki yağmur suyu imalatları ise devam ediyor.



Urla'daki 9.4 milyon liralık yatırım kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 1.8 kilometre uzunluğunda atık su hattı imalatı yapılacak. Bugüne kadar 3.7 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Çalışmalar Nisan ayında tamamlanacak.







