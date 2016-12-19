Ürününü istediği fiyattan satamayan mandalina üreticisi, bu yola başvurdu

İzmir'in Selçuk ilçesinin tarihi ve turistik köyü Şirince yolu üzerinde bulunan mandalina bahçelerinin sahipleri, bölgeyi ziyarete gelenlere 'dalından kilosu 1 liraya mandalina toplama' uygulaması başlattı

Bazı bölgelerde bahçelerdeki madalinaları istedikleri fiyattan satamayan üreticiler, düşük fiyattan vermek istemeyince ürünleri dalında kalıyor. İzmir'in Selçuk İlçesi Şirince köyü yolu üzerindeki mandalina bahçelerinin sahipleri ise 'mandilana topla turizmi' başlattı. Tarihi ve turistik köyü ziyarete gidenler yol üzerinde 'Bahçeden 1 liraya topla' yazısını görüyor. Ziyaretçiler, dalındaki mandalinaları toplamak için bahçeye giriyor ve topladıktan sonra da kilosu 1 liradan ödemelerini yapıyorlar. Bölgeye gezmek için geldiklerini söyleyen ve dalından mandalina toplamak için durduklarını belirten ziyaretçiler ise güzel bir uygulama olduğunu ifade etti. Bahçe sahipleri de hem mandalinaları toplamak için işçi çalıştırmadıklarını hem de iyi bir fiyattan ürünlerini verdiklerini belirterek, haziran ayında da şeftali için aynı uygulamayı yaptıklarını, bölgeye gelen ziyaretçilerin uygulamaya ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.