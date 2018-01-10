Usta sanatçı Neşat Ertaş adına park

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe'deki kaçak moloz döküm alanı üzerine kurduğu parkı, bölge halkının rüyalarını süsleyen bir parka dönüştürdü. İzmir'de yaşamını yitiren usta sanatçı Neşet Ertaş’ın adı verilen park, 13 Ocak Cumartesi günü hizmete açılıyor

Anadolu'nun en büyük halk ozanlarından biri olan, Yaşar Kemal'ın "Bozkırın Tezenesi" olarak andığı Neşet Ertaş'ın adı, 25 Eylül 2012'de vefat ettiği İzmir'de yaşatılıyor.



Tasarladığı modern ve dikkat çekici parklarla kentin çehresini yeni bir görünüme kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe’de gecekondulaşan yapıların arasında bir dönem kaçak moloz döküm yeri olarak kullanılan alanı sihirli dokunuşuyla cennetten bir köşe haline getirdiği parka, usta sanatçının adını verdi. Buca Adatepe Mahallesi’nde 18 bin 860 metrekarelik dev alanda oluşturulan parkın, 13 Ocak Cumartesi günü açılacağı bildirildi.



Yenilikçi, modern ve güçlü tasarımı ile de öne çıkan Neşet Ertaş Parkı, tertemiz görünümü ve canlı bitki örtüsüyle bölge halkına şimdiden nefes aldırdı. Farklı yaş grubuna uygun alanların yer aldığı parkın duvarına, usta ozanın ‘İzmir şiiri’ ile sazı da yerleştirildi.





Usta'ya çok yakışacak



13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenen ‘Neşet Ertaş Parkı’na11 adet seyir terası ile basketbol sahası, kondisyon seti ve 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanı kuruldu. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, alana ayrı bir renk kattı. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlendi ve 380 adet çınar, gülibrişim, Himalaya Sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikildi. Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklendi.



