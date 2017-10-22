Ustaya vefa buluşması

İZMİR'in Buca İlçesi'nde yaşayan usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı 82 yaşındaki Rıza Pekkutsal, kendisini davet eden bir grup sanatseverle biraraya gelerek unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı

Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal ile birlikte rol aldıkları Korkusuz Korkak filminde Bombacı Mülayim karakterinin mesai arkadaşı olarak tanınan Rıza Pekkutsal, İzmir'in Buca İlçesi'nde mütevazı bir yaşam sürüyor. Buca'daki bir kafeye bir grup sanatseverin daveti üzerine gelen usta sanatçı, onlarla anılarını paylaştı. Kendisini arayıp soran herkese tek tek teşekkür eden ünlü tiyatrocu Pekkutsal, "Bizim dönemimizden pek kimse kalmadı. Evde bazen bir fotoğraf buluyorum. Bakıyorum 5 eski tiyatrocunun bulunduğu resimde 3'ü, 4'ü ölmüş. Bir tek ben kalmışım. Ama ben kendime çok dikkat ediyorum. Özellikle akşam saatlerinde hiç dışarı çıkmam. Kendimi asla yormam ama bugünkü davete hayır diyemedim. Beni görmek isteyen Bucalı kardeşlerim beni çok mutlu ettiler" dedi.Hem tiyatro oyuncusu hem seslendirme sanatçısı olan hem de kendine ait hikaye ve masal kitapları bulunan Rıza Pekkutsal, 60 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 7 yıl önce geri döndüğü Buca'da çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşamaya çalıştığını ve kendine çok iyi baktığını anlatan Pekkutsal, "Ben şimdi yaşamaya çalışıyorum. Hayatımda sigara yok, içki yok, tütünden uzak durmaya çalışıyorum. Allah'ın verdiği canı korumaya çalışıyorum" diye konuştu.Tiyatroya yıllarca emek veren meslektaşlarının kaliteli bir yaşam süremediğini dile getiren Pekkutsal, zamanında iyi gelir elde ettikleri halde olumsuz şartlarda hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Sanat hayatı boyunca tiyatrodan hiç kopamadığını anlatan Pekkutsal, "Ben Yeşilçamcı değilim. Film sayım 30'u geçmez ama tiyatrodan hiç ayrılamadım. 70'e yakın oyunda rol aldım. Ama tiyatrocuların sonu kötü oluyor. Tiyatroya gönül verip bu mesleğe heveslenenler tedbiri elden bırakmasın. Zamanında çok kazandık ama bütün tiyatrocular kötü ölüyor. Bizim oynadığımız oyunların hepsinde bir mesaj vardı. Şimdi bu oyunlarda bir mesaj kaygısı yok" dedi.1948 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi yakınlarındaki bir kahvede Karagöz oyunu sahnelendiğini ve kendisinin seslendirme yaptığını anlatan Pekkutsal, Buca Belediyesi'ne 7 yıl önce genç tiyatrocuların gelir elde etmesi için ortaoyunu kurmayı teklif ettiğini fakat bir sonuç alamadığını sözlerine ekledi.Rıza Pekkutsal'ı davet ederek keyifli vakit geçirmesini sağlayan 8 Bucalı adına konuşan Baki Kanıcı ise, sanatçıya çiçek takdim ederek, "Biz Bucalılar olarak hem sanatçımıza sahip çıkmak hem de bu hareketimizin gençlere örnek olmasını istedik. Usta sanatçılar unutulmasın" dedi.