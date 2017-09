Üstün zekâlı çocuğa profesyonel destek şart

Üstün zekalı çocukların özel bir eğitime ihtiyaç duyduğunu ve ailelerin çocuklarının üstün zekâlı olup olmadığını öğrenmek konusunda profesyonel yardım alması gerektiğine dikkat çeken Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi İzmir Operasyon Sorumlusu Derya Şafak, 'Bu çocuklar yaşıtlarına göre hem eğitim hem de sosyal yönden farklılıklar gösterebiliyor. Kendi seviyesinde arkadaş bulamadıklarından içine kapanabiliyor' dedi



Hızlı algılar ve geri bildirirler

Her hareketli çocuk üstün zekalı değil

Kabuklarına çekiliyorlar



Profesyonel yardım alınmalı

Üstün zekâ nasıl tanımlanır?



WISC-R nedir?

- Üstün zekalı çocuklar özel bir eğitim e ihtiyaç duyduğunu ve potansiyel olarak üstün kategoride yer alan bu çocukların küçük yaşta yapılan testlerle konumlandırıldığını söyleyen Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi İzmir Operasyon Sorumlusu Mentör Derya Şafak, 'Ancak bu çocuklar yaşıtlarına göre hem eğitim hem de sosyal yönden farklılıklar gösterebiliyor. Doğru yönlendirilmediği ve eğitilmediği takdirde çocukların gelişimi olumsuz yönde seyredebiliyor. Bu konuda çok dikkat edilmeli' ifadelerini kullandı.'Üstün potansiyel, çocuklarımızın daha hızlı öğrenip, daha hızlı algılayabildikleri, gördüklerini seri bir şekilde muhakeme edip geri bildirim yapabildikleri bir durum' diyen Şafak, şöyle konuştu: Bu durumu dikkatli ebeveynler çocuğun doğumundan itibaren anlaması mümkün olabiliyor. Çok küçük yaşlarda farklı seslere tepkiler vermesi, ismi ile hitap edilmesi durumunda reaksiyon göstermesi ile başlıyor. Küçük yaşlardan itibaren damak tatlarının gelişmiş olması, kokuları ayırt etmesiyle karar verebilmesi, bir objeye bilinçli olarak yaklaşıp yaklaşmamak gibi akılcı hareketlerde bulunması, bu çocuklarımızın farklılıklarını gösterir. Acıya verdikleri tepkiler ve elde ettikleri deneyimlerle hareket etmeleri de büyük bir örnek. Üstün potansiyele sahip olabilecek çocuklar genellikle acı ile noktalanan hareketlerini tekrarlamazlar. Bunlar dikkatli incelenip gözlendiği takdirde bebeklik dönemlerinde anlaşılabilir. Ancak nihai sonucu ve tetkikleri profesyonel ekiplerin yaptığı testler sonucu anlayabiliriz. Bu tanımlamayı yapabilecek olanlar ise Türkiye Psikologlar Derneği'ne üye olan, WISC-R* sertifikası olan kişilerdir.Üstün zekalı çocukların normal bir zekaya sahip yaşıtlarından ayrılan noktaları olduğunu söyleyen Şafak, 'Bunlardan biri dil gelişim konusu. İlgi alanlarının netleşmesi de sayılabilecek özelliklerdendir. Örneğin 3 yaşında bir yaşıtı oyuncak ya da bebeklerle oyun oynarken, diğer çocuk rahatlıkla belgesel izleyebilir. İzlediklerinden ve duyduklarından seçtiği kelimeleri diğer insanlara sorup, paylaşabilir. Sayılarla ve matematikle bağ kurmaktan keyif alabilir. Zihinleri çok daha gelişmiş oldukları için tüm problemleriyle bu şekilde çözmeye gayret ederler. Bu anlamda kas gelişimi daha yavaş seyredebilir. Hareketlidirler ama her hareketli çocuk üstün potansiyelli değildir. Böyle bir genelleme yapılamaz. O nedenle profesyonel destek almak şart' diye konuştuBu çocukların mutlaka zenginleştirilmiş eğitime gitmeleri gerektiğini söyleyen Şafak, konuşmasını şöyle sürdürdü: Çocukların kendi seviyelerindeki arkadaşlarıyla kaynaşması gerek. Örgün öğretim aldıkları okullarında her zaman kendilerini ifade edemiyorlar. Fikirleri için yeterli süre bulamayabiliyorlar. Hızlı kavrayıp öğrendikleri için arkadaşlarından ileri seviyede kalıyorlar. Bunun dışında ilgilerini çeken bir konuyu anlatacak, konuşup tartışacak bir arkadaş bulamadıkları için yalnız kalıyorlar. Fikirlerini ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınıp, kendi kabuklarına çekiliyorlar. Bu durumda sosyal çevreyle ilişkilerini zedeliyor.Bu süreçte ailelere çok büyük sorumluluk düştüğünü ve öncelikle seçimlerinde aceleci davranmamaları gerektiğini vurgulayan Şafak, 'Her ebeveyn için kendi çocukları özel olduğundan, çocuklarının da özel yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu düşünebilirler. Ancak bu tarz tespitleri yapmak için profesyonel yardım almaları gereklidir. Büyük oranda özel çocukların aileleri de bu eğilimde insanlar olabilir. Genetik bir durum olduğundan dolayı, özel potansiyele sahip çocukların anne ve babalarının da zihinsel yapıları gelişmiş olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin daha dikkatli davranmaları çocukların yararına olacaktır. Anne babalar iyi izleyicidir. Çocukların ilgi duydukları alana göre vakit geçirmesini sağlamak, çocuğun gelişimi açısından önem taşır. Tabi ki bunun yanı sıra kreş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri de dikkatli davranmak zorundalar' dedi.Genel zihinsel yetenekte, özel akademik yeteneklerde, yaratıcı veya üretken düşünmede, liderlik yeteneğinde, sanat yeteneğinde veya psikomotor yetenekte olağanüstü başarı gösteren ya da potansiyel yeteneğe sahip olan çocuklar, üstün zekalı olarak tanımlanır.Wisc-R zeka testi: 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Wisc-R zeka testinde her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.