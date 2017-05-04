Üvey kızı gerçek ailesini bulup kendisini terk edince sokakta kaldı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde oturan 60 yaşındaki Mücella Kaplan, 8 aylıkken evlat edindiği 19 yaşındaki G.K.'nın, gerçek ailesini bulunca kendisini terk etmesinin ardından, ev kirasını ödeyemediği için sokaklarda yaşamaya başladı. Göğüs kanseri olduğu belirlenip ameliyatla sol göğsü alınan, kısa süredir bir kafeteryanın deposunda barınan Kaplan, çalışamayacak durumda olduğunu belirterek yardım istedi

Karabağlar'ın Yeşilyurt semtinde yaşayan Mücella Kaplan'ın, 8 aylıkken evlat edindiği üvey kızı G.K., gerçek ailesini bulunca, 4 ay önce kendisini terk etti. Kafeteryada garsonluk yaparak para kazanan G.K.'nın evden ayrılmasının ardından, Kaplan aylık 450 lira olan ev kirasını ödeyemedi. Ev sahibinin evden çıkardığı Kaplan, o günden sonra sokaklarda yaşamaya başladı. İmam nikahlı eşinden 17 yıl önce ayrılan, son yıllara kadar hasta bakarak, evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Kaplan, 4 ay boyunca parklarda, hastanenin acil servisinde yatıp kalktığını anlattı. Bir süre önce rahatsızlanarak gittiği hastanede göğüs kanseri teşhisi konulan Mücella Kaplan'ın bir süre tedavi gördükten sonra sol göğsü alındı.



ENGELLİ MAAŞI DA BAĞLANMADI



Kanser tedavisine devam edemeyen ve çalışamayacak durumda olduğunu söyleyen talihsiz kadının engelli maaşı için yaptığı başvuru da, kendi anlatımına göre herhangi bir ikametgah adresi olmaması nedeniyle kabul edilmedi. Kaplan'ın halini gören çevredeki işyeri sahipleri, bir kafeteryanın deposunda yer vererek yardım etti. Kızının kendisine bakmadığını ve başka hiçbir yakınının olmadığını anlatan Kaplan, sağlıklı olmadığı için çalışamadığını söyledi.



'SOKAKLARDAN KURTULMAK İSTİYORUM'



4 ay boyunca sokaklarda yaşadığını ve kısa bir süredir de bir kafeteryanın deposunda kaldığını belirten Mücella Kaplan şöyle konuştu:



"Kanser hastasıyım, göğsüm alındı, sağlıklı olmadığım için de çalışamıyorum. Engelli maaşı için başvurmak istedim, sabit adresim olmadığı için veremeyeceklerini söylediler. burada çevre esnafı bana bakıyor.Devletimden, büyüklerimden yardım istiyorum. Şu sokaklardan kurtulmak istiyorum. Bu durumda olduğum için devletime sığınıyorum, başka kimsem yok. Bir ev, tek bir göz odam olsun, kendi evim olsun başka bir şey istemiyorum devletimden" dedi.

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