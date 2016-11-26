'Uyarı tabelaları görünmüyor' dedi, hız cezasını iptal ettirdi

İzmir'in Bornova İlçesi'nde özel bir firmaya ait otomobile kesilen hız cezası, itirazı sonucu açılan davayla iptal edildi. İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği kararında, "Tuzak kurarcasına küçük tabelalarla hız bölgesi sınırının ilanı, günümüzdeki teknoloji gözönüne alındığında, çağdaş hukuk devletinin gereklerine aykırı" ifadelerine yer verdi

Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde özel bir güvenlik firmasına ait otomobile saatte 96 kilometre hızla seyrederken, geçen 25 Ağustos'ta hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 oranları arasında aştığı gerekçesiyle 199 lira para cezası uygulandı. Bornova'dan Alsancak yönüne gelirken kesilen cezanın ardından firma sahibi, avukatı Efekan Kaptan aracılığıyla cezaya itiraz etti.



TABELALAR KÜÇÜK GÖRÜNMÜYOR



Avukat Kaptan, cezanın iptali için 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren hakim, başvuruyu haklı bularak cezanın iptal edilmesine karar verdi. Kararda, Ankara Caddesi'ndeki hız bölgesi uyarı levhasının sağ şeritte olup, bu şeritten kamyon gibi araçların geçmesi halinde otomobil ve benzeri araçların sürücülerinin levhayı göremeyeceğini belirti.



Levhaların yol üzerine yapılacak kemerlerin üzerine monte edilerek görünür hale getirilmesi gerektiği vurguladı. Ayrıca, "Tuzak kurarcasına küçük tabelalarla hız bölgesi sınırının ilanı günümüzdeki teknoloji göz önüne alındığında çağdaş hukuk devletinin gereklerine aykırı olduğundan, itiraz kabul edilmiştir" dedi.



"EMSAL TEŞKİL EDİYOR"



Kararın benzer şekilde ceza uygulanan herkese emsal teşkil ettiğini belirten avukat Efekan Kaptan, şunları söyledi:



"Müvekkilimizin firmasına ait aracın geçişi sırasında Ankara Caddesi'nde hız cezası uygulanmış. Söz konusu cezanın iptali için dava açtık. Mahkeme cadde üzerine konulan tabelaların yeterli olmadığı, bu nedenle cezanın çağdaş hukuk devleti ilkelerine uymadığı, tabelaların boyutları itibariyle kişileri yeterli düzeyde bilgilendirebilecek kabiliyette bulunmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi. Tabelaların yol üzerine kurulan kemerle yapılabilmesi ve bunu da vatandaşların açıkça görülebilir olması gerekiyor. Bir devletin vatandaşına tuzak kurması düşünülemez. Bu husus hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Özellikle İzmir içinde uyarı levhaların çok yetersiz düzeyde bulunduğu, İzmirliler tarafından da bilinen bir gerçek. Bu noktada, kararın bundan sonra uyarı tabelalarının düzenlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. İsteyen herkes bu kararı emsal olarak kullanabilir, değerli ve önemli bir karar. Özellikle İzmir'deki hız cezaları açısından, levhaların yetersizliği nedeniyle değer arz ediyor."