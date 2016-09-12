ELİNE MÜZİK ALETİ DEĞİL, BIÇAK ALDI



EŞİNİN ELİNİ KESTİ, İŞ BAŞA DÜŞTÜ

PAZARLIKLAR İLK GÜN DE SÜRDÜ



Haber Kaynağı: DHA

Kentte bayram namazından sonra kurban kesme telaşı başladı. Kurbanlarını günler öncesinden alanlar, kurban kesim yerlerinin yetersiz kalması nedeniyle, boş buldukları arazilerde kesim yapmak durumunda kaldı ve geçen yıllardaki manzara bu yıl da değişmedi. Arazinin bir bölümüne kesilen kurbanlardan geriye kalan atıklar bırakıldı, diğer bölümünde ise, et parçalama işlemleri yapıldı. Bu anlarda insanların et parçalama çabaları sırasında ilginç görüntüler da yaşandı. Kimisi, kestiği kurbanın fotoğrafını cep telefonuyla çekti, kimisi de, etleri taşıyıp kesmekte zorlandı. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen çocukların kurban kesimlerini izlemeleri dikkat çekti.Kurban bayramlarında kasaplara ilginin artması, mesleği kasaplık olmayan bazı kişiler için ekmek kapısı açtı. Normal zamanlarda müzisyenlik yapan, davul çalan Yunus Baş, arkadaşlarıyla Balçova hayvan pazarına gelerek kasaplık yaptı.Yunus Baş, "Az bir kasaplık deneyimim var. Bu nedenle ben de bayramı fırsat bilip kasaplık yapmak için buraya geldim. Arkadaşlarımla, ihtiyaç duyanların kurbanlarını kesiyoruz" dedi.Kurbanı kesmeye çalıştıkları sırada Binnur Çetinkaya'nın, kazayla eşi Bayram Çetinkaya'yı elinden yaralaması üzerine, zorlu iş kendisine kaldı. Kurbanın kesilmesinin ardından derisinin yüzülmesi ve etlerinin parçalanması işini, Binnur Çetinkaya tek başına yapmak zorunda kaldı. Binnur Çetinkaya'ya zaman zaman annesi Emine Çetinkaya da, satırla yardım etti.Kurbanlıklarını güçlükle taşıyan bazı vatandaşlar da kendilerine göre sistemler buldu. Kimisi koyunun iki ön ayağını kaldırıp arka iki ayağı üzerinde götürmeye çalıştı. Kimisi de, kurbanlık hayvanın kesilmiş olanları görüp ürkmemesi için, gözlerini tişörtleriyle kapatıp, kesim alanına götürdü.Kurban pazarında bayram günü de alışveriş devam etti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olabileceğini düşünüp bayramın ilk gün kurban almaya çalıştı.Ağrı'dan getirdiği koyunları, Üçkuyular'daki kurbanlık pazarında satmaya çalışan Mehmet Yıldız, satışlardan memnun kaldıklarını anlattı. Ağrı'dan 100 koç getirdiğini bunlardan geriye 10 koçun kaldığını söyleyen Mehmet Yıldız, "Satışlarımız iyiydi. Kurbanlıkları 550 ile 800 TL arasında sattık. Bayram başlasa da fiyatlarda, indirim olmadı" dedi.