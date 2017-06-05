Uygun karaciğer bulunamayan 9 aylık bebek öldü

İzmir'in Bayındır İlçesi'nde 7 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve yaklaşık 3 aydır nakil bekleyen Yaprak Gökdemir, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı

Bayındır'daki bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan aslen Ödemişli 36 yaşındaki Ümit Gökdemir ile 30 yaşındaki Figen Gökdemir çiftinin, 9 ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin 'Yaprak' adını verdiği kızları, 4 aylık olduğunda rahatsızlanınca ailesi tarafından Tire Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada 'sarılık' şüphesi üzerinde duran doktorlar, minik Yaprak'ı gerekli tahlil ve tetkiklerinin detaylı bir şekilde yapılabilmesi için Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada Yaprak bebeğe, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Talihsiz Yaprak, teşhisin ardından İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Doktorlar, burada 22 gün boyunca kalan minik Yaprak'ın karaciğerinin gelişimini sağlayamadığı, normal yaşamına dönebilmesi için 150 gramlık bir parça karaciğer nakli yapılması gerektiğini ailesine bildirdi. Minik Yaprak, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane hastane dolaşan Yaprak'a burada da aynı teşhis konulup, karaciğer nakli için canlı donör aranmaya başlandı. Anne Figen Gökdemir ve baba Ümit Gökdemir'in karaciğerleri, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nakile uygun bulunmadı. Tüm aramalara rağmen uygun karaciğer bulunamayan Yaprak bebeğin durumu her geçen gün daha kötüye gitti. 3 aydır Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Yaprak bebek bir süre önce tedaviye cevap vermemeye başladı. Talihsiz Yaprak, dün saat 17.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Yaprak bebeğin, Bayındır'ın Çatal Mevkii'ndeki bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan babası Ümit Gökdemir, annesi Figen Gökdemir ve ikiz olan 13 yaşındaki ablaları Yıldız Gökdemir ve Yağmur Gökdemir gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na getirilen minik Yaparak'ın bugün ikindide Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.