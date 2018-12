Uykuda yakalanmak işten atılma sebebi

İzmir'de atölye şefi olarak çalıştığı demir-döküm fabrikasında gece vardiyasında şirket aracında uyuyakaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilen işçinin işe iade davası reddedildi.

Kemalpaşa'daki demir-döküm fabrikasında çalışan M.E, gece vardiyasında mesai saatlerinde araçta uyurken işverenine yakalandı. Savunması istenen M.E, şirket aracında uyuduğunu kabul etti. M.E, şirket tarafından "Çalıştığınız süre zarfında iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sözlü ve fiziksel tartışmalar ve son olarak da görev aldığınız gece vardiyasında uyurken yakalanmanız, bu durumu yazılı savunmalarda da kabul etmeniz sebepleriyle iş akışını bozduğunuz için iş sözleşmeniz feshedilmiştir" yazısı iletilerek işten çıkartıldı. İşsiz kalan M.E, iş sözleşmesinin haksız olarak 25 Eylül 2017'de feshedildiği gerekçesiyle işe iade davası açtı. Davanın görüldüğü İzmir 3. İş Mahkemesi, işçinin haklı gerekçeyle işten çıkartıldığına hükmederek davayı reddetti.

İşçi kabul ediyor

Davalı şirketin avukatı Ersin Gülsoy, müvekkil şirketin gece gündüz vardiya usulü faaliyet gösteren demir döküm fabrikası olduğunu, davacı işçi M.E'nin de belli bir dönem gece vardiyasında çalıştığını söyledi. Gülsoy, M.E. hakkında daha önce de mesai saatlerinde uyuduğu ve görevinin başında olmadığına dair şikâyetler bulunduğunu, işverenin bir gece güvenlik kamerasından iş yerini takip ettiğini belirtti. İşçinin mesai başında olmadığını fark eden işverenin, Karşıyaka'daki evinden Kemalpaşa'ya gittiğini anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"İş yerine gittiğinde işçiyi üretim aşamasında bulamıyor. Sağı solu kontrol ediyor, şirket arabasının içinde uyuduğunu görüyor. Yaklaşık iki saati aşkın süre uyuduğu fark ediliyor. Uyandırıyor, soruyor. İşçi, uyuyakaldığını kabul ediyor. Savunmasını veriyor. İşçi hakkında daha önce de şikâyetler geldiği için iş akdi feshediliyor. İşçi, iade davası açıyor. İşçi, mahkeme huzurunda uyuyakaldığını kabul ediyor. Mahkeme de iş akışını aksattığı gerekçesiyle feshin geçerli nedene dayandığını belirtiyor, bu nedenle de işe iade davasının reddine karar veriyor."