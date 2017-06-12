Uyuduğu için arabada bırakılan çocuk kayıplara karıştı

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki plaja babasıyla birlikte gelen, uyuduğu için araçta bırakılan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu kayıplara karıştı. Arama-kurtarma ekipleri, minik Mehmet'i bulmak için seferber olurken, akşamdan sabaha kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı

Mültecilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için kullandığı noktalardan biri olan Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına dün saat 16.00 sıralarında 50 FD 038 plakalı cipiyle gelen 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak denize girdi. Tarkan Tekeoğlu, bir süre sonra aracına dönünce minik Mehmet'i araçta olmadığını gördü.





Çevreyi arayan ancak oğlunu bulamayan Tarkan Tekeoğlu durumu jandarmaya bildirdi. Çevredekilerin de yardımıyla bölgede arama yapan jandarma minik Mehmet'i bulamadı. Arama kurtarma çalışmalarına destek için saat 21.00'de bölgeye gelen AFAD ve AKUT ekipleri de katıldı. Arama köpekleriyle çevrede yapılan aramalar sabaha kadar sürdü. Ancak, sonuç alınamadı. Bunun üzerine bölgenin en büyük gölü ve çevre göletlerde arama kurtarma çalışması kararı alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün su altı ekipleri kurbağa adamlar saat 08.30'da bölgeye ulaştı, Çayıağzı Gölü'nde arama yapmaya başladı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.