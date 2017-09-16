Uyuşturucu bu kez köpek kulübesinden çıktı!

İzmir'in Buca İlçesine polis tarafından yapılan operasyonda, evlerinde, besledikleri köpeğin kulübesinde ve kullandıkları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu bu kez köpek kulübesinden çıktı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri T.U.'nun (38) Buca ilçesinde bulunan evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve otomobiliyle dolaşarak satışını yaptığını öğrenince, çalışma başlattı. Eve yapılan baskında, içeride bulunan A.Y. (39), M.I. (35) ve S.A. (60) yakalandı. Evde, bahçede beslenen pitbull cinsi köpeğin kulübesinde ve kullanılan otomobilde yapılan aramada; toplam 1 kilo 7 gram esrar, 87 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve şarjör ile 27 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., M.I. ve S.A. tutuklandı. Şüpheli T.U.'nun yakalanması için de işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Pitbull cinsi köpek ise belediye görevlilerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #uyuşturucu
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