Uyuşturucu için para istedi, vermeyince babasını...

İzmir'in Konak İlçesi'nde yaşayan 19 yaşındaki M.O., iddiaya göre uyuşturucu madde almak için para istediği babası 55 yaşındaki Hamza O'.yu olumsuz yanıt vermesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Kanser hastası Hamza O., hastanede tedaviye alınırken, kaçan M.O. polis tarafından yakalandı

Olay, Emir Sultan Mahallesi 2203 Sokak numara 63'teki evde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Babası Hamza O. ve annesi Hafize O. ile yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen M.O., iddiaya göre dün akşam saatlerinde uyuşturucu temin etmek için babasından para istedi. Gırtlak ve bağırsak kanseri olan baba Hamza O., oğluna olumsuz yanıt verdi ve tedavi olmasını istedi. Bunun üzerine evde tartışma çıktı. M.O., annesiyle babasını evden attı. Çift, evlerinin yakınındaki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip geceyi burada geçirdi.



SOBA ALMAK İÇİN EVE GİTTİ, BIÇAKLANDI



Hamza O. ile eşi günün aydınlanmasının ardından bir yakınlarının evine gitti. Bir süre sonra da Hamza O., elektrikli sobayı almak için tek başına, kendi evlerine gitti. Evde bulunan M.O. ile babası Hamza O. arasında yine uyuşturucu parası nedeniyle tartışma çıktı. Öfkelenen M.O., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hamza O.'ya saldırdı. Göğsünden yaralanan Hamza O. kanlar içinde yere yığılırken, M.O., evden kaçtı. Güçlükle evden çıkıp yardım isteyen Hamza O., çevredekiler tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



POLİS YAKALADI



İzini kaybettirmek isteyen M.O., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.O.'nun basit yaralama ve hakaret gibi suçlardan poliste daha önce de kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Hamza O.'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.