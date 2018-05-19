Uyuşturucu operasyonunda polise pitbullu saldırı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilirken, İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G., polisleri karşısında görünce pitbull cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp, ekiplere saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, diğer polislerin müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Bu sırada İsmail G. ise "Vurma oğlumu" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İsmail G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail G.'nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi. Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.