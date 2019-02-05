Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

İzmir'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı
05 Şubat 2019 Salı 10:23

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, bu sabah saatlerinde sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aramalarda hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama yapılan bir adreste ise yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #satıcı #operasyon
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