Uyuşturucudan ölüm iddiası. Ağzından köpük gelince...

Uyuşturucu yine can aldı. 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti

Olay İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde metruk bir binada bulunan 20 yaşındaki Ömer Kahraman'ın ağzından köpükler gelmeye başladı. Durumu fark eden yakınları olay yerine hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri genci ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Doktorlar Kahraman'a hemen müdahale etti ancak müdahaleler sonuçsuz kaldı. Acı haberi alan gencin yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.



20 yaşındaki gencin uyuşturucudan öldüğü iddia edilirken, gencin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.