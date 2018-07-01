Uyuşturucuya savaş açan dizi '35 Tepecik'

Tepecik'te uyuşturucu ile savaş için çekilen Youtube dizisi '35 Tepecik'in kurgusunu yapan 17 yaşındaki Eren Heper, 'Aileler çocuklarını uyuşturucu kullanmasın diye evde kelepçeleyerek tutuyorlar. Bu duruma dur demeliydik. Biz de dizi çekerek sesimizi duyurmuk istedik' dedi

Gamze Geçer-Tepecik'te oturan mahalleli, gençleri uyuşturucu batağından kurtarma ve sosyal medyada olayın vahametine dikkat çekme amaçlı, '35 Tepecik' isimli youtube dizisi çekmeye karar verdi. Ardından, senaryosundan tutun da müziklerine kadar birlikte yaparak dizilerini çekmeye başladılar. Mahallede geçen dizi olayları birinci elden ele alıyor. 1. Bölümü 27 Haziran'da yayınlanan dizi 3 günde 2808 izlenmeye ulaştı.

Çocukları evde kelepçe ile tutuyorlar

17 yaşındaki lise öğrencisi olan ve dizinin kurgusunu yapan Eren Heper ise youtube dizileri için, 'Mahallemizde yaşanmış gerçek olaylar vardı. Çevremdeki insanlar da ailem de bu duruma karşıydı. Ama mahallemiz de böyle anılıyor. Tepecik denince insanların aklına hap atan, eroin kullanan pis bir yer geliyor. Ama işin aslı öyle değil. Biz mahallemizi bu pislikten kurtarma adına böyle bir işe kalkıştık. Sesimizi duysunlar istiyoruz. İnsanlara Tepecik'teki hayatları bu diziyle göstermek istiyoruz. Bu mahallenin adı sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de biliniyor. Biz sesimizi duyurup, mahallemizi pisliklerden arındıralım başka derdimiz yok. Aileler çocuklarını hap almasın diye evde kelepçeleyerek tutuyor. Bu duruma dur demeliydik. Biz de geniş bir çerçeveden bakarak dizimizi çekme kararı aldık. Çukur dizisinde oynayan Vartolu'nun sağ kolu Kayhan Pinç de bize destek oluyor. Hem oyunculuk yapıyor, hem de görüntülerde bize yardım ediyor. Bizden hiç bir ücret talep etmedi. Hatta bizim yüzümüzden ayağını kırdı. Emeği üzerimizde çok' dedi.

Heper, dizilerinin 5. bölümde hıdırellez kutlamaları ile sezon finali yapacaklarını söyledi.

Garsonluğu bıraktım

35 Tepecik'in senaristi, asıl mesleği garsonluk olan Burak Ata Kamalar dizileri için çok emek verdiklerini söyleyerek, 'Eren 17 yaşında, 15 yaşından beri kurgu olarak böyle bir şey yapmak istiyordu. Ben onunla hep dalga geçiyordum. Sonra elime A4 kağıtları aldım ve yazmaya başladım. Haziran'ın 27'sinde ilk bölümümüz yayınlandı. Gerekli teknik ekibimiz olmadığı için bir tane fotoğraf makinesinin kamerasıyla çekiyoruz. Şu an internet üzerinden 250 TL'ye bir tane drone bulduk, onu alacağız. Kendi aramızda para topladık. Sponsorumuz yok. İzmir'de sponsor olabilecek birilerini de arıyoruz. Ama olmazsa da yine kendi imkanlarımızla çekmeye devam edeceğiz. Bizim mahallemizde 10 yaşından itibaren hap, eroin, esrar kullanmaya başlıyorlar. Daha geçen hafta 17 yaşında bir arkadaşımızı kaybettik. Biz bunlara karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. İlk bölümde konuyu şu şekilde başlattım. Arkadaşımın biri geçerliliği olan bir insandan borç para alıyor. Ödeyemeyince o insan onu öldürüyor. Burası kurgu kısmı, ardından yaşanan tüm olayları mahalleden toplamaya çalışıyorum. Bir de bazı şeyleri çok açıkça gösteremiyoruz. Bir kişiyi anlatıp sıkıntı yaşamak istemedik. Garsonluğu da bıraktım. Artık tamamen bu işe soyundum' şeklinde konuştu.

Senarist Kamalar, senaryoyu yazarken her zaman Yıldız Tilbe dinlediğini, onun şarkılarıyla hayal gücünün genişlediğini ve onu dinlemeden yapamayacağını belirtti.

Vartolu'nun sağ kolu da oynuyor

Çukur dizisinde Vartolu karakterinin sağ kolunu canlandıran Kayhan Pinç nişanlısı dolayısıyla Tepecik'te bulunduğunu, kendisinin buralara yabancı olmadığını Karagümrük'te doğup büyüdüğünü belirterek, 'Arkadaşlar güzel bir proje sundular. Uyuşturucuya karşı bir dizi. Durum böyle olunca tereddüt etmeden varım dedim. Malum 'Çukur' da sezon finali yaptı. Bu boşlukta varım dedim. Tüm mahalleli destek veriyor. Dizimize gerçekte olanları yansıtıyor. İnsanları bilinçlendirmek istiyoruz. Mahallelerde zaten bunlar yaşanıyordu. Bizim dizimizi yani 'Çukur'u en büyük eleştirisi kötü örnek olmasıydı. Ama zaten bunlar vardı. Şu anda tamamen diziyi kötüleme amaçlı yapıyorlar. Ben diziden sonra olayların arttığı kanısına katılmıyorum. Kurtlar Vadisi döneminde bu tarz olaylar vardı. Ama 'Çukur' ile artmadı. Dizimiz çok güzel olacak ve biz daha fazla kitlelere ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

Belediye'den çekimler için izin istediklerini ama hala dönüş olmadığını belirten Yönetmen Engin Çatık,bu sürecin de hızlanmasını istediklerini vurguladı.

Mahallemizi kurturmayı istiyoruz

Dizinin müziklerini yapan Alpay-Altay Soyak kardeşler 2017 yılında rap dalında yetenek sizsinize katıldıklarını belirtip şu şekilde devam ettiler, 'Biz Eren ile sınıf arkadaşıyız. Ortaokuldan beri bu tarz dizi-film işlerinin hayalini kuruyorduk. Bu dizinin müziklerini de yapmayı seve seve kabul ettik. Çünkü mahallemizi kurturmayı istiyoruz. Bunun da hep birlikte el ele vererek olacağını biliyoruz. Müziklerin A'dan Z'ye her şeyi bize ait durumda.'



Yönetmen: Engin Çatık

Senaryo: Burak Ata Kamalar

Kurgu: Eren Heper

Kameraman: Altay Kuskal ve Alpay Soyak

Müzikler: Varhız İsor ve Fakir Krallar, Alpay-Altay Soyak

Başrol Oyuncular: Kayhan Pinç, Özcan Özportakal, Cansel Özportakal, Aslı Calık, Cenk Özbey, Mızrak Şen,