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Üzerinde 30 uyuşturucu hap çıktı, gözaltına alındı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, üzerinde 30 ekstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 63 yaşındaki A.G. polis tarafından gözaltına alındı

Üzerinde 30 uyuşturucu hap çıktı, gözaltına alındı
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,, uyuşturucu satmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan  A.G.'yi bir süre takibe aldı. Takibin ardından gece saat 00.30 sıralarında harekete geçen polis A.G.'yi Kuvvetli Mahallesi, Cemal Kale Sokak'ta durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 30 ekstasy uyuşturucu hap ele geçirilen A.G., gözaltına alındı. A.G.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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