Üzerine vinç makarası düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeminde çalışırken, inşaatın üçüncü katından üzerine iskele demirleriyle birlikte vinç makarası düşen işçi 38 yaşındaki İzzet Subaşı yaşamını yitirdi

Olay bugün saat 09.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi, Erciyes Sokak'taki bina inşaatı alanında meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katına kurulan vincin makarası, taşıdığı demir iskelelerin ağırlığına dayanamayıp, yerinden çıktı. Bu sırada aşağıda çalışan işçilerden, evli ve üç çocuk babası İzzet Subaşı, yaklaşık 7.5 metre yükseklikten taşıdığı yükle birlikte düşen vincin makarasının altında kaldı. İnşaattaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Subaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Subaşı'nın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





