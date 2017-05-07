Uzman çavuşun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis ve tahliye

İZMİR'de, alkollü olarak direksiyonuna geçtiği otomobille karşı şeride geçip 2 araca çarpan ve 26 yaşındaki uzman çavuş Hasan Öztürk'ün ölümüne, 2 polisin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü 19 yaşındaki Uğur Bitiş, 3 yıl 4 ay hapis cezası verilip tahliye edildi. Ölen uzman çavuşun ailesi, toplam 5 ay tutuklu kalan Bitiş'in, Yargıtay'ın bu cezayı onaması durumunda bile tekrar cezaevine girmeyeceğini belirterek karara tepki gösterdi

Geçen ekim ayında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Polisevi yakınında meydana gelen trafik kazasında, Konak'tan Balçova yönüne giden Uğur Bitiş yönetimindeki 35 N 217 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen bir otomobil ile sivil polislerin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazada Uğur Bitiş ve çarptığı otomobilde bulunan Uzman Çavuş Hasan Öztürk, Öznur Ertaş (21), Oğulcan Meriç (18) ile diğer araçtaki polis memurları M.A. ve E.S. yaralandı. AKS 110 ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Uzman Çavuş Hasan Öztürk'ün kalbinin durduğu belirlendi, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hasan Öztürk, yaralı götürüldüğü Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise tedavi edildi. Polis memurları M.A. ile ekip arkadaşı E.S.'nin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli olduğu ve FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bir subayı yakalamak için düzenlenen operasyondan döndükleri anlaşıldı.



1.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Sürücü belgesini bir ay önce aldığı belirtilen Uğur Bitiş'in yapılan kan testinde 1.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Uğur Bitiş hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrasında Uğur Bitiş'e 3 yıl hapis cezası verildi. Ardından kazayı bilinçli taksirle işlediğinden ceza 4 yıla çıkarıldı. Duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, indirim yapıldı ve 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. 5 ay tutuklu kalan sürücü Bitiş, bu kararla birlikte tahliye edildi.



AİLELERDEN KARARA TEPKİ



Sürücü Uğur Bitiş'e verilen ceza, Uzman Çavuş Hasan Öztürk'ün ailesinin tepkisini çekti. Aile adına açıklama yapan avukat Erkan Öz şöyle dedi:



"Sürücü kazadan bir ay önce ehliyet almış, kazadan saatler sonra yapılan testte 1.55 promil alkol çıkıyor. Kaza anında daha yüksek bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Alkol var, hız var, ölüme ve yaralanmaya neden oluyor, ancak bu kadar düşük ceza alıyor. Cezayı Yargıtay onasa bile, cezaevinde yattığı 5 aylık süreden dolayı bir daha tutuklanmayacak."







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