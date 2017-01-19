Uzmanlar: Çocukların başarısını karneyle ölçmeyin

Okullar sömestr tatiline girerken Uygar Çocuk Anaokulları Genel Müdürü Psikolog Bahar Güneş'ten velilere önemli uyarılar geldi

Anne ve babaların çocukların başarısını sadece karnedeki notları üstünden değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Psikolog Bahar Güneş, “Çocuk yetiştirme, ömür boyu süren bir süreçtir. Karne dönemlerinin, çocuk yetiştirmede kritik aşamalar olduğu unutulmamalıdır" dedi. Çocuğun kötü bir karne getirmesi halinde anne babanın, çocuğu suçlamak yerine sağduyulu davranarak başarısızlıkta kendi paylarını da aramasının önemine dikkat çeken Güneş, “Çocuklar mutlaka karne değerlendirmesinin içine katılmalı. Karnelerinde zayıf olan dersler hakkında konuşulmalı, nedenleri üzerinde birlikte tartışılmalı. Onlara hataları ve yapabilecekleri gösterilmeli. Asla ceza ve kıyaslama gibi olumsuz davranışlara girilmemeli" diye konuştu. Ne tatil dönemlerinde ne de okul zamanında çocuklara sürekli ders çalışması yönünde baskı yapılmasının yanlış bir tutum olduğunu vurgulayan Bahar Güneş, “Kötü karne getiren çocuğu suçlamak ve aşağılamak, çocuğun ileriye dönük motivasyonunu da yok ederek gelecek zamanlarda onun öğrenmesine ket vurabilir. Anne - babanın iyi birer dinleyici olması ve çocuğun yaşadığı sorunları samimiyetle paylaşması, veli ile çocuk arasında kurulacak en sağlıklı köprüdürö değerlendirmesinde bulundu. Çocuklara ödül - ceza sistemiyle yaklaşmanın büyük yanlış olduğunun altını çizen Güneş, “Çocuklara mutlaka sorumluluk bilinci aşılanmalı. Anne - babalar çocuklarına verilen ödevler sanki kendilerine verilmiş gibi davranıyor. Ödev çocuğa verilir ve çocuğun yapması gerekir. Bu sayede sorumluluk bilincini öğrenir. Aile ise çocuğun tıkandığı yerde en fazla yardımcı olur" ifadesini kullandı. Çocukların aileleriyle kaliteli vakit geçirmeye ihtiyacı bulunduğunu ve aileyle geçirilen vaktin çocuklar için büyük değer taşıdığını anlatan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:



“Aileler, maalesef çocuklarıyla ilgili beklentilerini ayarlayamıyorlar. Büyük beklentilere giriyorlar. Kendi yapamadıklarını çocuklarının yapmasını istiyorlar. Bu durum da, çocuklar üstünde büyük baskı oluşturuyor."