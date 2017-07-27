Üzümde çekirdekli çekirdeksiz ayrımı

Üzüm rekolte belirleme çalışmalarının, İTB'den alınarak, bu yıl devlet tarafından yapılacak olmasını eleştiren İTB Meclis Üyesi Mehmet Esmer, 'Yeni rekolte tahmininin de nedenleriyle bu salonda açıklanmasını istiyorum. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gözü bu çalışmada olacak' dedi

Zeynep Kaya-İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. İTB Başkanı Işınsu Kestelli'nin katılamadığı toplantıya, yaklaşık 50 yıldır İTB tarafından belirlenen yaş üzüm rekoltesinin artık devlet eliyle belirlenecek olması eleştirildi. İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincirlioğlu, bugüne kadar rekolte tespitlerinin, 10 senenin ortalaması alındığında yüzde 5'lik sapmayla doğru çıktığını belirterek, 'Bunun doğrulamasını 1 yıl sonra yapabiliyoruz. Ağustos ayında yapılan tespiti bir sonraki ağustos ayında belirleniyor. 2016 Ağustos'unda 314 bin ton rekolte açıkladık. Resmi rakamlara göre haziran ayı sonu itibariyle 322 bin ton müstahsil tescili yapılmış. Şurada önümüzde 2 ay var. Bu yaklaşık 340 bin ton rekolteye ulaşacağımızı belirtir. Biz yaklaşık yüzde 8 sapmayla açıklamışız. Geçen sene ağustos ayında bu rekolteyi açıklarken bizi yerden yere vurdular' diye konuştu.



Ayrı ayrı hesaplanacak



İTB Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise, 'Bu sene rekolte tespit heyetinde değişik bir tespit çalışma şekli varmış. Bağ alanları da tespit edilecekmiş. Yaş ve kuru üzüme gideceklerin hesabı yapılacak ve çekirdekli, çekirdeksiz diye bağların ayrılacağını duyduk. Bu istatistiki açıdan önemli. Biz bölge bölge ayırıyor ve rakamlara döküyorduk. Çekirdeksiz üzümün fiyatının belirlendiği tek yer İzmir Ticaret Borsası. Rekoltenin neye dayanarak yapıldığını biz camiaya bildiriyorduk. Yeni rekoltenin de bu salonda açıklanmasını istiyorum. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gözü bu çalışmada olacak' diye kaydetti.



1,3 milyon ton gıda israf oluyor



İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de gıda israfına değinerek, 'Gıda israfı temelde iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi,

tarımsal üretim, hasat ile tarımsal ürünlerin işlenmesinde yaşanan kayıplar. İkincisi ise, dağıtım kanalları, perakende satış noktaları, restoranlar ve evlerde yaşanan atık ve israflar. Dünyada her yıl toplam gıda üretiminin yüzde 30'una tekabül eden, son tüketicideki parasal değeri yaklaşık 400 milyar dolar olan 1,3 milyon ton gıda israf oluyor' diye açıkladı.



Süreç, inatlaşmaya gidiyor



Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendiren İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ise AB ile olan sürecin inatlaşmaya doğru gittiğini söyledi. 6 Temmuz'da gerçekleşen oylamada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren tasarıyı 64'e karşı 477 oy ile kabul ettiğini hatırlanan Korkmaz, 'Bu oylama her ne kadar tavsiye niteliği taşıyor olsa da Türkiye'ye olan bakış açısını da açıkça ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.



Almanya'yla dostane politikalar izlenmeli



İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Almanya ile gerilen ilişkileri de değerlendirerek, 'Almanya ile 1. Dünya Savaşı'nda müttefik olarak katıldık. 3 milyonu aşkın vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın Türkiye'deki yatırımları 13 milyar Euro, İşadamlarımızın Almanya'daki doğrudan yatırımları yaklaşık 2 milyar Euro. Almanya'da

Türk-Alman ortaklığı şeklinde oluşmuş yaklaşık 96 bin işletme var. Bu işletmeler 500 bin kişi istihdam ediyor ve yıllık 50 milyar Euro ciro yapıyor. Bu kadar güçlü ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin olduğu Almanya'dan daha tutarlı ve dostane politikalar izlemesini bekliyoruz' şeklinde konuştu.





