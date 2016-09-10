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    • Uzun süredir işsiz olan ziraat mühendisi intihar etti

    İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, ziraat mühendisi 26 yaşındaki Gökhan Karamanoğulları, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen Karamanoğulları'nın, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 13:00
    Uzun süredir işsiz olan ziraat mühendisi intihar etti
    Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gökhan Karamanoğulları, geçen perşembe günü akşamı evin çatısına çıktı. 4 çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Karamanoğulları, evdeki av tüfeğini göğsünün altına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup çatıya çıkan ailesi, Karamanoğulları'nı kanlar içinde yerde buldu. Ailesi, ağır yaralı Karamanoğulları'nı otomobille, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karamanoğulları, yolda öldü.

    Ailesi ölüm haberiyle yıkılırken, gözyaşlarını tutamadı. Karamanoğulları'nın cenazesi, dün ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında ilçede toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İLK GİRİŞİMİ AİLESİ ÖNLEDİ

    Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu Gökhan Karamanoğulları'nın, uzun süre işsiz olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. İddiaya göre çoğu zaman odasından dahi çıkmayan Gökhan Karamanoğulları'nın, geçen çarşamba günü de yine 4 katlı evin çatısına çıkıp atlamaya çalışırken ailesi tarafından vazgeçirildiği öğrenildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Torbalı, Intihar, Işsizlik Intihar

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