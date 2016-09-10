

İLK GİRİŞİMİ AİLESİ ÖNLEDİ

Haber Kaynağı: DHA

Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gökhan Karamanoğulları, geçen perşembe günü akşamı evin çatısına çıktı. 4 çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Karamanoğulları, evdeki av tüfeğini göğsünün altına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup çatıya çıkan ailesi, Karamanoğulları'nı kanlar içinde yerde buldu. Ailesi, ağır yaralı Karamanoğulları'nı otomobille, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karamanoğulları, yolda öldü.Ailesi ölüm haberiyle yıkılırken, gözyaşlarını tutamadı. Karamanoğulları'nın cenazesi, dün ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında ilçede toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu Gökhan Karamanoğulları'nın, uzun süre işsiz olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. İddiaya göre çoğu zaman odasından dahi çıkmayan Gökhan Karamanoğulları'nın, geçen çarşamba günü de yine 4 katlı evin çatısına çıkıp atlamaya çalışırken ailesi tarafından vazgeçirildiği öğrenildi.