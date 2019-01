Uzundere'de bayram sevinci

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye'nin hak sahiplerine konutlarını teslim ettiği ilk kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere 1. Etap evlerini ziyaret etti. Meliha-Yusuf Meydan çiftinin evine giden Başkan Kocaoğlu, daha sonra yine ilk etapta yer alan 33 dükkândan birini, Halil Işık'ın manifaturacı dükkanını ziyaret etti.

Pelin Atmaca - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere 1. Etap'taki yeni evleri ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, Meliha-Yusuf Meydan çiftinin konuğu oldu. Aynı apartmandaki komşuların da katıldığı buluşmada Başkan Kocaoğlu çocuklarla da bol bol şakalaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye'nin hak sahiplerine konutlarını teslim ettiği ilk kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere 1. Etap evlerini ziyaret etti. 'Yerinde ve yüzde 100 anlaşma' prensibiyle tamamlanan ilk 9 bloktaki 280 daireyi temsilen Meliha-Yusuf Meydan çiftinin evine giden Başkan Kocaoğlu, daha sonra yine ilk etapta yer alan 33 dükkândan birini, Halil Işık'ın manifaturacı dükkânını ziyaret etti.

Aynı apartmandaki komşuların da hazır bulunduğu ziyaret sırasında, ikram edilen çay ve ev yapımı kekle birlikte sıcak bir sohbete koyulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, çocuklarla da bol bol şakalaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yer alan hak sahiplerine, yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Başkan Kocaoğlu, "Bu projeye birlikle inandık ve birlikte gerçekleştirdik. Size karşı her zaman samimi ve dürüst oldum. 15 yıldır olabilecek ve olamayacak her şeyi söyledim. Olmayacak bir iş için çarmığa gerseler, boynuma ip geçirseler yine de olmaz dedim. Yaptığım her işin hesabını verdim. Ne Allah'a, ne de bir kuluna hesabını vermediğim hi ç bir iş yapmadım. Gördüğünüz gibi sözümüzde durduk ve konutlarınızı teslim aldınız. Şimdi yeni evinizde, eski sıcak komşuluklarla oturuyorsunuz. Bu da bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na bu ziyarette Genel Sekreter Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkesi ile Türkiye'nin kentsel dönüşümde adeta milat olan Uzundere projesinin 1. etabında konutları teslim ederken, 2. etabın yapımına da başladı. Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etabı için de ihale hazırlıkları sürdürüyor.