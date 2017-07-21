Uzundere'de TOKİ'ye itiraz!

Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi sakinleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, Uzundere'de bulunan 86 hektarlık alanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) hibe edilmesine karşı çıkıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Nisan ayında Uzundere'de yer alan 86 hektarlık Hazine arazisini bedelsiz olarak TOKİ'ye devretti. TOKİ'ye hibe edilen alan içinde, Uzundereli vatandaşlara ait 30 ev, Uzundere Cemevi ile Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet alanları da yer alıyor. Karabağlar Belediyesi'nin, söz konusu alanın TOKİ'ye hibe edilmesi işleminin yeniden gözden geçirilmesi talebini Milli Emlak Genel Müdürlüğü yanıtsız bıraktı. TOKİ Başkanlığı ise devredilen alana TOKİ konutları inşa edeceğini belirten bir cevap gönderdi. Bunun üzerine Karabağlar Belediyesi, hizmet alanları ve evleri de dikkate alarak alanın TOKİ'ye devredilmesine karşı 29 ayrı dava açarak işlemin iptalini talep etti.



Yeterli konut alanı var



Uzundere Cemevi bahçesinde düzenlenen ve Uzundere halkının da katıldığı basın toplantısında konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, 'Karabağlar'ın üçte biri kentsel dönüşüm alanı. 30 kadar mahallemizde de imar planları ya yapılmakta ya da yenilenmekte. Bu çalışmalar zaten yeterli konut alanı üretmekte. İlçemizde yeni TOKİ konutları istemiyoruz. Bizim TOKİ konutlarına değil üniversite kampüsüne ihtiyacımız var. Gerekli düzenlemeler yapılarak, yani halkın ve belediyelerimizin hakları korunarak kalan alanın Demokrasi Üniversitesi'ne bedelsiz olarak devredilmesini talep ediyoruz' dedi.



Kupon arazi değil halkın arazisi



Devir işlemini yapanların bölgeye sadece rant gözüyle baktığına dikkati çeken Işık, 'Devir işlemini gözünü kırpmadan yapanlar bu alanı gelip de görmeyi, kağıt üzerinde bile olsa incelemeyi lütfetmemişlerdir. TOKİ'nin yaratacağı rantın ışıltısı gözlerini karartmış olmalı ki halkın toprağından koparılmasının acısını da hissetmediler. Bugün buradayız çünkü bu toprakların TOKİ'ye bedelsiz devredilen kupon konut arazileri olmasını istemiyoruz. Burası kupon arazi değil, halkın arazisi' diye konuştu.



Yapılanlar adaletsizlik



Uzundere Cemevi dedesi Elvan Çelen ise 'Bu yapılan adaletsiz bir uygulamadır. Bizler adalet istiyoruz. Cemevimizin arazisinin TOKİ'ye verilmesine şiddetle itiraz ediyoruz. Cemevimiz için sonuna kadar direneceğiz' dedi.