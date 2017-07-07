Uzundere'deki 3 bina ve yüzme havuzları kiralanacak

Karabağlar Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alan üç bina ve yüzme havuzları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi'ne göre açık teklif usulüne göre 3 yıl süreyle kiralanacak

Karabağlar Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alan üç bina ile yüzme havuzları, açık teklif usulüne göre 3 yıllık ihaleye çıkacak. Restoran ve kafeterya ile yüzme havuzu olarak hizmet verecek olan alanların ihalesi 20 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. 200 bin metrekarelik alanda kurulan Uzundere Rekreasyon Alanı'nda söz konusu kiralanacak olan tesis 2767 metrekare alanı kapsıyor. Rekreasyon alanındaki üç bina ve yüzme havuzları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi'ne göre açık teklif usulüne göre 3 yıl süreyle kiralanacak.İhaleye çıkılacak olan 2767 metrekarelik alan şu bölümlerden oluşacak: Kütük heykel bina, Nuh'un Gemisi, kaya heykel bina ile içinde dev köpek balığı heykeli ve ejderha figürlü kaydırakların bulunduğu yüzme havuzları.



ÜFE üzerinden belirlenecek



Halkın yoğun ilgisi var

İhale 20 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da belediye encümen toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale bedelinin yüzde 30'u olan 102 bin TL'yi geçici teminat bedeli olarak yatırarak ihaleye katılabilecekler. 3 yıl süreyle kiralanacak olan alanların artışları her yıl ÜFE(Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı-Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) üzerinden belirlenecek. İhaleye katılım koşullarını öğrenmek isteyenler, belediyenin internet sitesi www.karabaglar.bel.tr üzerinden ihaleler bölümünden ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra Karabağlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde gerekli bilgileri alabilecekler.Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı Uzundere Rekreasyon Alanı, amfi tiyatrosu, oyun parkları, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kamelyalar ve süs havuzları ile İzmir ve Ege'ye örnek proje olmasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra otobana yakın ve merkezi bir yerde olması nedeniyle de İzmirliler tarafından yoğun ilgi görüyor.