Uzundere kentsel dönüşümünde ikinci etap!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etap konutları Haziran'da teslim edeceği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi için 466 birimlik yeni bir yapım ihalesine daha çıktı

Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki ilk etabın inşaatları hızla yükselirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. etapta yer alan 32 hektar büyüklüğündeki alanda inşa edilecek konutlar için de yapım ihalesine çıktı.



Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda yüzde 100 uzlaşma sağlanan 11182 ve 11184 adalardaki "Uzundere 2. Etap Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi İhalesi", kapalı teklif usulü ile iki aşamada gerçekleştirilecek. İhale için son teklif 12 Ekim Perşembe günü saat 12.00, mali teklif için son teklif ise 19 Ekim Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.



İzmir’in kentsel dönüşümde gözbebeği olan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için çıkılan ihale kapsamında, 2 imar adasında 67.353.10 metrekare inşaat alanlı 12 blokta, 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor.





İlk konutlar Haziran'da teslim edilecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek olan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki ilk etap binaları yükseldikçe, heyecan da artıyor.



12 bin 809 metrekare alandaki 280 konut ve 33 işyerinin yer aldığı projede 5 bloğun kaba inşaatı tamamlandı, 4 blokta kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. 9 blok, 280 konut ve 33 işyerinden oluşan ilk etap konutları, tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2018 Haziran ayında hak sahiplerine teslim edilecek.



Birbirine komşu olan 1. Etap ve 2. Etap ihale kapsamında; 32.783 metrekare yüzölçümlü 4 imar adasında, toplam 702 konut ve 73 işyeri olmak üzere 775 bağımsız birim, 111.599,96 m2 inşaat gerçekleştirilecek. 1.ve 2. Etap ihale alanı içinde bulunan 116 yapıda 304 bağımsız birim yenilenmiş olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları hızla devam eden ilk etap konutların kura çekimini, 4 Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirmişti.