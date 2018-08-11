Uzundere Köyü gelişiyor

Karabağlar Belediyesi'nin 3 Köyü'nden biri olan 2 bin 500 nüfuslu Uzundere Köyü'nün gelişmesi ve güzelleşmesi için belediye ile yapılan protokol kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin hazırlamış olduğu analiz, etüt ve çalışmalar vatandaşlarla paylaşıldı

Uzundere köy meydanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen halk toplantısına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Başkan yardımcıları, Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda özellikle Uzundere bölgesindeki köy dokusunun yaşatılması ve geliştirilmesi için çözüm önerileri değerlendirilirken, köylüler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu, İmar planı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacağına vurgu yapıldı. Halk toplantısında sadece üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar değil ayrıca Uzundere çevresindeki TOKİ'ye devredilen arazide üniversite alanının belirlenmesi, jeotermal sondaj ile ilgili olan çalışmalar ve imar barışı uygulamaları da bir bütün olarak değerlendirildi.

Buralar üniversite alanı olsun



Toplantıda konuşan Başkan Selvitopu çalışmaların klasik plan anlayışıyla değil, halkla görüş alışverişinde bulunularak, onlarla iç içe değerlendirmeler yapıp bir bütün olarak ele alınacağını belirtti. Uzundere sosyal konutlarla, Uzundere köyü arasında kalan arazisi hazineye ait yaklaşık 77 hektarlık alanın 35 hektarını üniversiteye kalan 42 hektarı ise konut alanı olarak belirlendiğini belirten Başkan Selvitopu "Bu köyün dokusunu, mimarisini ve bütünlüğünü bozabilecek bir karar. Bizler buranın tamamının üniversite alanı olması gerektiğini söylüyoruz. Vatandaşların evlerinin olduğu alanlar hariç 77 hektarlık kısmın tamamını Demokrasi Üniversitesi Kampüsü olmasını istiyoruz.. Bu konuda görüşümüzü Bakanlığa ilettik. Eğer ret olursa da konut alanlarının iptali için dava açacağız. Buralarda toplu konuta ihtiyaç yok" diye konuştu.



Ranta karşıyız

Bir AKP Milletvekili'nin konuşmasında "Belediye burada üniversite alanı istemiyor" gibi komik bir iddia da bulunduğunu belirten Selvitopu "Biz Demokrasi Üniversitesi kampüs alanı'nın burada olmasını başından beri istiyoruz. Bunu herkes biliyor. Böyle olursa hem Uzundere hem Karabağlar'a faydası olur. Buralarda konut yapılmasına şiddetle karşıyım. Bunun için ne mücadele yapılacaksa sonuna kadar yapacağım. Ama tamamı üniversite olacaksa da sonuna kadar destekleriz" dedi

Yapılan bazı açıklamalarda "CHP'li belediyeler gelişmeye karşı" diye konuşmalar olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Toplumun, halkın menfaatine olan her konuya sonuna kadar sahip çıkarız. Biz gelişmeye karşı değiliz. Biz rant'a karşıyız. Kamu mallarının peşkeş çekilmesine karşıyız ve sonuna kadar da bu görüşün arkasında duracağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi Etüt Proje Müdürü Zeki Yıldırım'ın üniversite'nin hazırladığı etüt, analiz ve çalışmaları aktardığı sunum karşılıklı soru-cevaplarla sona erdi. Başkan Selvitopu bundan sonra da sık sık bir araya gelip karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.