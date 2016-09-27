Uzun hazırlık döneminden sonra kent dönüşümünde peşpeşe önemli adımlar atmaya başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak “yüzde 100 uzlaşmaya dayalı yerinde dönüşüm” hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi için geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen yapım ihalesini Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş. kazanmıştı. Önümüzdeki süreçte ise firmayla sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapılacağı ve alanda dönüşüm amaçlı inşaat çalışmalarına start verileceği bildirildi.





Geçici konutlar 120 metrekare



Dönüşümün gerçekleştirileceği 11183 ada, 5 parsel ve 11185 ada, 7 parsel üzerinde yaşayan vatandaşlar, yeni yapılacak konutları teslim edilinceye kadar yaşayacakları Uzundere'deki Büyükşehir Belediyesi’ne ait konutlara yerleşmeye başladı. 120 metrekarelik 56 adet geçici konut için İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere İletişim ve Tanıtım Ofisi'nde kuralar çekilirken, kentsel dönüşüm alanında tahliye çalışmaları da başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, kendisine ait bu konutlara taşınmayı tercih etmeyen hak sahiplerine, bağımsız bölümlerini tahliye etmelerinden itibaren kira ödemesi yapacağı açıklandı.





“Bataklıktan kurtulduk”



Kura çeken vatandaşlardan Abbas Demirtopuz, kentsel dönüşüm çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “20 yıldır burada oturuyorum. Bataklıktan bizi kurtardılar, insan gibi yaşama hakkı veriyorlar bize. Bu projeyi hazırlayan, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlk imzayı atanlardanım” dedi.





Uzlaşmayla yerinde dönüşüm



Uzundere Projesi’ne ait tüm alt yapı ve üst yapı uygulama projeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunun iki imar adasında kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak zemin artı 7 katlı 9 blokta, 280 adet konut ve 33 adet işyeri için inşaat ruhsatları alındı. Proje alanındaki hak sahiplerinin tapuları Büyükşehir Belediyesi adına devralınırken, yapılacak 280 yeni konut için geçtiğimiz Nisan ayında noter denetiminde kura çekilmişti.





Buz pisti ile yüzme havuzu da var



Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı tamamlandıktan sonra bölge ticaret, ofis ve otel kompleksinin yanı sıra gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, futbol sahaları, tenis kortu içeren spor ve eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, pazar alanı, otopark alanları ve yeşil alanlardan oluşan bir çekim merkezi haline gelecek. Tüm sosyal ve teknik donatı alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları, yeşil alanlar ve yollar yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.



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