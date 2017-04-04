Valiliğe 19 milyon TL verdik 2 milyon 700 TL'si bize ödendi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş , 3 yıldır ilçede emlak vergilerinden toplanan paranın 19 milyon 58 bin 642 TL'sinin Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na kültür varlıkları katkı payı olarak verdiklerini ancak en çok tescilli eser Konak'ta bulunmasına karşın 2 milyon 700 bin TL'sini geri alabildiklerini söyledi.



3 soruşturma geçirdik

Konak Belediye Meclis toplantısında Denetim Komisyonu raporu okundu. Rapora ret oyu veren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Sait Başdaş, belediyenin kaynaklarını heba ettiğini öne sürdü. Başdaş 'Yapılması gereken onca iş varken kaynaklar şiir dinletisi ve konser gibi etkinliklere harcanıyor. Bunlar vur patlasın çal oynasın döneminin devam ettiğinin göstergesi. İşten çıkarmalar oldu. Tazminatlar ödendi. 13 müdürümüz görevden alındı, 8 müdürümüz kızakta, olumsuz personel politikasıyla halkımıza hizmet verebilir miyiz? Bu politika belediyemizde hiçbir dönem uygulanmamıştır' dedi.Başkan Pekdaş, eleştirilere verdiği yanıtta 3 yıllık görev süresi boyunca 3 kez Sayıştay ve Maliye Bakanlığı soruşturmasına tabi olduklarını bu incelemelerde Konak Belediyesi en başarılı belediyeler arasında seçildiğini söyledi. Pekdaş, İl Özel İdaresi'nin kapatılmasından sonra Valilik tarafından Konak Belediyesi'ne devredilen geçici işçilerin işten çıkartılmasıyla ilgili ödenen tazminatlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Valilik'in İl Özel İdare'de geçici işçi statüsünde çalışan işçileri belediyeye gönderdiğini belirten Pekdaş 'Oysa kanunen geçici işçi çalıştırmak yasak. Geçici işçi mevsimlik, kampanya ve orman işlerinde çalıştırılabilir. Konak Belediyesi'nin bu üç alanda işi yok. İş akitlerinin devam ettirebilme olanağına sahip değildik. Kıdem tazminatlarını ödedik ama o arkadaşlar dava açtılar. Özel idare hile yapmıştır. 5 ay 29 gün özel idarede 5 ay 29 gün de taşeron şirkette çalıştırmış. İş kanununa ve insan haklarına aykırı çalıştırmış. Bu hukuk dışılıktan kaynaklanan zararı ödemek bize düştü. Tazminat ödeme yükümlülüğü oldu. Fakat sorumlusu bizim belediyemiz değil. Gerekli hukuki işlemleri başlatıyoruz' dedi.Pekdaş, Konak Belediyesi'nin yıl boyunca emlak vergilerinden toplanan paradan 19 milyon 58 bin 642 TL'yi Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na gönderdikleri söyledi. Bu paraların kültür varlıklarının restorasyonlarında kullanıldığını belirten Pekdaş, 'Ancak Konak Belediyesi bu tür projeler kapsamında 2 milyon 700 bin TL'yi geri alabildi. İlçemiz en çok tescilli eserin bulunduğu yer. Denetimde hesap sorulacaksa bunların da hesabının sorulması gerekir' dedi.