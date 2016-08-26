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    • Valilik, 41 İzmir Büyükşehir çalışanından savunma istedi

    İzmir'de OHAL kapsamında belediye çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturmasında bugüne kadar Narlıdere Belediyesi, Urla Belediyesi, İZSU ve ESHOT'ta bir kişi açığa alınırken, kapatılan banka, dernek ve okullarla ilişkisi olduğu belirtilen 41 Büyükşehir Belediyesi personelinden Valilik tarafından savunmaları istendi

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 15:27
    Valilik, 41 İzmir Büyükşehir çalışanından savunma istedi
    Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Valiliğin istediği tüm personelin banka hesapları, okudukları okullar gibi konularda doldurdukları anketlerin sonuçlarını da bu hafta sonunda valiliğe bildirmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ulus Bozkır, 41 kişi içinde sendika üyelerinin olduğunu, süreçten endişe duyduklarını söyledi. Bozkır, savunmaları istenen personelin uygun koşullardan dolayı bankadan kredi çektiklerini, iyi eğitim verdiği algısından dolayı bazı okulları çocuklarını gönderdiklerini söylediklerini belirtti.

    KESK'TEN TEPKİ

    KESK İzmir Şubeler Platformu da bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde kamu çalışanlarına yönelik OHAL uygulamaları konusunda basın açıklaması yaptı. Platform dönem sözcüsü Bedrettin Demirel, OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kamu emekçilerinin açığa alınmaları ya da tümüyle memuriyetlerine son verilmelerinde işin çığrından çıktığını söyledi. Daha önce Başbakanlık bünyesinde ve bakanlıklardan üst düzey temsilcilerinden oluştuğu söylenen komisyon eliyle yapılan açığa almaların bugünlerde kentlerde İl Olağanüstü Hal Büroları'nda oluşturulan komisyonlar aracılığıyla yapıldığını belirten Demirel “ McCarty dönemini kat be kat aşan bir ihbarcılık almış başını gidiyor. Komisyonlar hiçbir gerekçe göstermeden sadece tebliğ etmeler yoluyla insanların gelecekleri hakkında bir çırpıda karar verebiliyor. Giderek darbe bir gerekçeye dönüşmüş, idarelerin tasvip etmediği, beğenmediği, siyasi iktidar yandaşı olmayan tüm kesimler 'darbeci' nitelemesiyle topun ağzına girmiş durumdadır" dedi. Demirel, İzmir'de 25 KESK üyesinin FETÖ/PDY suçlaması ile açığa alındığını açıkladı. Üyelerinin hiçbirinin yolunun bu yapı ile hiçbir zaman kesişmediğini belirten Demirel, “Sosyalist, sosyal demokrat, Atatürkçü görüşleriyle bilinmektedir. Aksine hem sendikal mücadele de hem de bir öğretmen olarak yaşamları bu tür yapılarla mücadeleyle geçmiş üyelerimizdir. Bu nedenle üyelerimiz bir an önce görevlerine iade edilmelidir. İzmir valiliğini bir an önce bu sorumluluğunu yerine getirmeye ve üyelerimizi görevlerine iade etmeye çağırıyoruz" dedi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Valilik, Izmir Fetö, Izmir Büyükşehir Savunma

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