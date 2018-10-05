Valizde bulunan cesette yeni gelişme!

İzmir'in Menemen ilçesinde, Melahat Mersinli'nin (66) öldürüldükten sonra valize konulup, sazlığa atılmasıyla ilgili aranan Ö.K., Ankara'da yakalanıp, gözaltına alındı. Ö.K.'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda, cinayetle ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı

Seyrek Mahallesi'ndeki tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, 6 Haziran günü akşam saatlerinde, sazlıkta kötü kokunun gelen valiz bulunca polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, valizi açtığında kadın cesediyle karşılaştı. Çeşitli bölgelerinde kanlı ve derin yaralar bulunan cansız beden, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde, kadın cesedinin Melahat Mersinli'ye ait olduğu belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, Melahat Mersinli'nin öldürülüp, valize konulmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında akrabaları ile tüm tanıdıklarını takibe aldı. Çalışmalar sonucu cinayet şüphelisinin, Mersinli'nin tanıdığı Ö.K. olduğu belirlendi. Olay sonrası Ankara'ya kaçtığı saptanan Ö.K., burada kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ö.K.'nin ifadeleri doğrultusunda, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 7 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ö.K.'nin, Melahat Mersinli'den para istediği ve ret cevabı alması üzerine kadını öldürdüğü öğrenildi.