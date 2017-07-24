Vandalların saldırısına uğrayan heykel, bakıma alındı

Cumhuriyet Meydanı'na Temmuz ayı başında konulan "Felsefenin Atası" kabul edilen Urla doğumlu Anaksagoras heykeli kısa süre içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen vandalların saldırına uğramıştı. Anaksagoras'ın elinde tuttuğu dünyayı tasvir eden bölümü çalınmış, heykele de zarar verilmişti

Urla Felsefe Gönüllüleri ile Dr. Mahmut Tolon'un öncülük ettiği, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin de desteklediği girişimin ardından yaşanan saldırı ilçede üzüntüye neden olurken, heykel tamiri için yerinden alındı. Heykelin bulunduğu alana tamir için alındığı notunu bırakan Dr. Mahmut Tolon, Heykeltraş Tülay Çelikel Özler'in yaptığı heykelin onarıldıktan sonra yerine konulacağını belirtirken, "Bu heykeli daha ilgi görebileceği bir alana taşımak istiyoruz. Bu düşüncemizi açılışımızı yapan Urla Kaymakamı Sayın Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar'a da aktardık olumlu karşıladılar" dedi.





ANAKSAGORAS KİMDİR?



Yunan doğa filozofu. Urla'da M.Ö 500 yılında doğan Anaksagoras Atina'da bir okul açarak Perikles, Euripides, Arkhealos (bazı yazarlara göre Sokrates), vb. bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Bazı parçaları günümüze kadar kalan Tabiat Üzerine adlı bir eser yazdı. Anasagoras bu dönemin en büyük doğa bilginidir. Matematikteki bilgileriyle ün salmıştır. Astronomide de buluşları vardır. Ay ışığını, ay ve güneş tutulmalarını doğru olarak açıklamıştır. Anaksagoras M.Ö 428'de Çanakkale'de ölmüştür.