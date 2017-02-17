Vapurda, metroda, sokakta İzmir Marşı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Twitter hesabından bu videoyu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Twitter hesabından bu videoyu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Referandum sürecinde 'Hayır' diyenlerin marşı oldu İzmir Marşı. Bir çok futbol maçında taraftarlar bağıra bağıra söyledi bu marşı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu duruma kayıtsız kalmadı. Kocaoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyayı salladı.Kocaoğlu, vatandaşlara bir sürpriz yaptı ve kentin birkaç farklı yerinde bando eşliğinde İzmir Marşı'nı çaldırdı. Vapurda, metroda ve sokakta bandoyu gören vatandaşlar şaşırdı ve bando ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.Görüntülerin kaydedildiği videoyu paylaşan Kocaoğlu, videoyu 'İzmir varsa umut var demektir' sözüyle paylaştı.