Vasiyet etti, böyle uğurlandı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, beyaz eşya spotçuluğu yapan ve geçirdiği kalp kiriz sonucu yaşamını yitiren 71 yaşındaki Salih Emin Yıldırımkal'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, açılmamış iki çamaşır makinesi üstüne konularak cenaze namazı kılındı. Yıldırımkal'ın arkadaşı Mehmet Emir, "Salih Emin ağabey çok şakacı biriydi. Öldüğünde bile vasiyetiyle insanları tebessüm ettirdi" dedi

Çankaya Elektronikçiler Çarşısı'nda 30 yıldır beyaz eşya üzerine spotçuluk yapan Salih Emin Yıldırımkal, geçen Pazar günü işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Çarşı esnafı tarafından çok sevilen biri olan Yıldırımkal'ın ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyeti ise herkesi şaşkına çevirdi. Yıllarını verdiği çarşıda gözlerini yuman Yıldırımkal, vasiyeti üzerine cenazesinin çarşıda kılınmasını ve tabutunun beyaz eşya üstüne konmasını vasiyet etti. Ailesi ve yakınları da Yıldırımkal'ın vasiyetini gerçekleştirdi. Çarşı içindeki Sipahipazarı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yıldırımkal'ın cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine koyuldu. Şakacı ve renkli kişiliğiyle bilinen Yıldırımkal, ölümüyle bile herkese tebessüm ettirdi.



Çarşıda yine beyaz eşya spotçuluğuyla uğraşan esnaflardan Mehmet Emir, "Hacı Ağabey herkesin sevdiği dürüst, temiz, güzel bir insandı. Çevresindeki insanları sevindirmeyi, güldürmeyi seven bir insandı. Sürekli şaka yaparak insanların yüzünü güldürürdü. Kalp krizi sonucu çok sevdiği çarşıda hayatını kaybetti. Burayı çok sevdiği için cenazesinin buradan kaldırılmasını istedi. 'Çarşıdaki camide musalla taşı yok. Tabutumu iki beyaz eşyanın üzerine koyun kaldırın. O bile bana yeter' derdi. Çok şükür hacı ağabeyimizin vasiyetini gerçekleştirdik. Vasiyetiyle bile insanları tebessüm ettirdi" dedi.