Vatan Mahallesi'nde 5,9 milyon liralık altyapı yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl Karabağlar'ın Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı oluşturan İZSU, Vatan Mahallesi'nde de imalat çalışmalarına başlıyor. Faruk Akar Karasu, Yunus Emre Caddesi ile 9061, 9077, 9089/1, 9105/2, 52/117, 52/172, 9105/4, 52/169, 9105/10, 9105/12, 9115, 9129, 9133, 9166, 9168/2, 9174/1, 9192, 9232, 9242 ve 9300 sokaklarda yürütülecek çalışmalar kapsamında 4.4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturulacak. Ayrıca Faruk Akar Karasu Caddesi ile 9077 ve 177/9 sokaklara 2 kilometre uzunluğunda atık su kanalı döşenecek. 5 milyon 870 bin liraya mal olacak yatırım 2018 yılı Temmuz ayında tamamlanacak.
Hatlar ayrılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırma' projesinin ana hedefi, 'atık su hatlarının aşırı yağışlarda artan yükünü hafifletebilmek' olarak özetleniyor. Son yıllarda yoğunlaşan çalışmalarla kanal suları kolektör hatlarına, yağmur suları da oluşturulan yeni hatla doğrudan denize veya derelere aktarılıyor. Böylece ana hattaki yük hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçiliyor. İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan pek çok bölgede kanal ve yağmur sularının aktığı hatları birbirinden ayırarak aşırı yağışlardaki su baskını tehlikesini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.
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