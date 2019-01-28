Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek bugün 13.00’da Vatan Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı

Türkiye’nin büyük bir karar dönemine girdiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Perinçek; “Böyle gitmez, böyle gitmeyeceği için karar dönemi diyoruz. Çünkü Türkiye’nin 468 milyar dolar dış borç yükü var. 70 milyar dolar dış ticaret açığı var. 50 milyar dolar civarında her yıl dış ödeme açığı var. İflaslar gündemde, konkordato ilan eden firma sayısı binlerle ifade edilmektedir. İşçilerimiz sokağa atılma tehlikesi altındadır. Çiftçimiz ürününü kaldıramıyor, pazarda fiyat bulamıyor, maliyeti kurtaramıyor. Çarşılarda sinek avlanıyor. Bu nedenle gitmez. Türkiye bu borçlanma ekonomisiyle devam edemeyeceği bir noktaya gelmiştir. Bunun bir sonu vardı o sona gelmiş durumdayız.” dedi.

Kriz Bizden Korksun



Korkmuyoruz Vatan Partisi olarak Türkiye’nin çözümü var. Kriz bizden korksun diyoruz. Milletimizin yetenekleri, ekonomimizin birikimleri ve insan kaynaklarımız bu krizin üstesinden rahatça gelebilir. Aynı zaman da dış tehditleri Akdeniz’ de, Ege’de, Fırat’ın doğusunda, Münbiç’te ve Karadeniz’de göğüsleyecek ordumuz ve onunla birlikte yüreği çarpan Türk milleti var. Onun için bu kaynaklara sahip olan Türkiye olarak ve bu güce önderlik etme yeteneği olan yedi ateşten geçmiş Vatan Partisi olarak Türkiye’nin buradan bir kararla, çözümle çıkacağını biliyoruz. Türkiye Atatürk rotasına kesinlikle girecektir.

Çatal Çıkmaz



“Evet çatal çıkmaz var. Birisi Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu Ak Parti çıkmazıdır. Ekonomide çözümleri yok, borcu borçla çevirme devri bitti. O zaman Ak Parti’nin ekonomisi de bitti. İkincisi, Türkiye dostlarıyla buluşmada problemler yaşıyor, güven vermiyor. Yalnız Suriye yönetimine ve Sayın Beşar Esad ‘a yanlış tavırları nedeni ile değil oraya bakarak Türkiye’nin potansiyel müttefiki olan ülkeler bu yönetimin kendilerine güven vermediğini her yerde söylüyor. Bu açıdan Ak Parti bir çıkmazı temsil etmektedir CHP ise her cephede Amerika ile Atlantik ile birlikte hareket etmektedir.

Görüyoruz Ankara’dan İstanbul yönetilemez gibi bir iddia ile yola çıktılar. Bartelemous’u Fener patriğini ziyaret ederek başladılar. İstanbul’a anayasa yapacaklarını söylediler. Yine CHP ne yazık ki Akdeniz’de ve Ege’de İsrail’e mesaj yolluyor. İsrail’in içinde bulunduğu enerji denkleminde yer alalım diyor. Maalesef İyi Parti, CHP, BBP ve HDP yani PKK hep birlikte bir Çin zulmü kampanyası yürütüyorlar. Türkiye’nin gelecekte hem üretim ekonomisini kurmada hem de birlikte hareket edeceği ülkeler arasına dinamitler atmakla meşguller.

Vatan Partisi Göreve Hazır



Değerli Basın mensupları yerel seçimler bu açıdan yalnız yerel yönetimleri belirlemeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu çıkmazdan büyük karara doğru bir adım oluşturma şansını da Türk milletine vermektedir.

Atatürk Devriminin partisi olarak, üretim ekonomisine geçişin ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması sürecinin önderiyiz. Halkçı, devletçi bir karma ekonomiyle plan yaparak Türkiye’yi buradan büyük çözümlere götürecek olan biziz. Kadrolarımız bu işi başaracak birikimdedir. Güzel İzmir’imizin Belediye Başkan Adayı sayın Dr. Rifat Mutlu’dur.

İzmir’in öneminden bahsederek sözlerine başlayan Mutlu: “Atatürk 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi’ni toplamıştı. Orada çok önemli kararlar alındı. Böyle bir kentte Vatan Partisi adayı olduğum için gurur duyuyorum. Bizim ekonomimiz üretime dayanmak zorundadır. İzmir ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisidir. İzmir; işçilerin, çiftçilerin, köylülerin ve ne yazık ki son yıllarda kat kat artan işsizlerin de kenti olmuştur. İşsizlikle mücadele için fazlaca alternatif sunulabilir. Bu alternatiflerin büyük bir kısmını yerel yönetim üstlenebilir. Biz bunu gerçekleştireceğiz.

Köylerin mahalle olmasıyla beraber meraların kullanımı köylünün elinden alınmıştır. Bu sebeple çevre ilçelerimizde üretimden kopan insanlar kente göç etmek durumunda kalmaktadır. Kentte genç ve işsiz nüfus artmaktadır. Türkiye’de kadın istihdamının %46 ile en yüksek olduğu il olan İzmir’de kadınlarımıza partimizi anlatacağız ve onlardan güç alacağız.

İZBAN istasyonlarının açılışında rantı paylaşamayan CHP ve AKP, 343 işçinin grevine karşı kol kola girmiştir.

İzmir her zaman öncü bir kent olmuştur. Gerçeklerin kentidir. İzmir halkı 31 Mart’ta kendisi için en doğru seçenek olan Vatan Partisi’ni seçecektir ” dedi.

Vatan Partisi’nin 30 ilçedeki Belediye Başkan adayları 9 Şubat günü İzmir’de düzenlenecek tanıtım töreninde Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan tarafından açıklanacak.

Rifat Mutlu (Kısa Özgeçmiş)



1949 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.

1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ‘Nöroşirurji’ Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1978 yılında ‘ Beyin ve Sinir Cerrahisi’ uzmanı oldu. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesinde Öğretim Üye Yardımcısı olarak görev yaptı. 1982-1986 yılları arasında İsveç’te Umea ve Upsala üniversitelerinde Nöroşirurji uzmanı olarak ‘Fonksiyonel Nöroşirurji’ alanında engelli bireylerin cerrahi tedavileri konusunda çalıştı.

1986’ da halen yaşamını sürdürmekte olduğu İzmir’e dönerek ‘İzmir Devlet Hastanesi, Buca SSK Hastanesi ve Eşrefpaşa Hastanesinde Beyin Cerrahisi Klinik şefi olarak görev yaptı.

1991- 1994 yılları arasında ‘Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ İzmir İl Müdürü olarak görev yaptı.

1999-2006 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Genel Sekreter Yardımcısı’ ve ‘Başkan Danışmanı’ olarak çalıştı.

DSP İzmir İl Başkanlığı (6 dönem) ve DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2015-2019 yılları arasında Vatan Partisi İzmir İl başkanlığı ve Genel başkan yardımcılığı görevini yaptı. Halen Vatan Partisi Genel başkan yardımcısıdır.

Karikatürcüler Derneği Üyesi. İlhan Selçuk yönetiminde ‘Cumhuriyet Gazetesi’nde, 6 yıl boyunca ‘çizer’ (karikatürist) olarak çalıştı. 10 kişisel karikatür sergisi açtı. Yayınlanmış 2 karikatür albümü bulunmakta. Halen karikatür çalışmalarını sürdürüyor.

Evli, 2 çocuğu var.